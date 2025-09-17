René van der Gijp is een vast gezicht aan tafel bij Vandaag Inside, maar op de woensdagen is dat een ander verhaal. De oud-voetballer heeft sinds het begin van het jaar op die dag altijd een vrije avond . Eerst was Albert Verlinde zijn vervanger, maar na zijn overstap naar RTL moest het programma op zoek naar een andere invaller. Die werd met Wierd Duk gevonden, maar hij valt niet bepaald in de smaak bij de partner van Van der Gijp.

Minouche van der Gijp, de vrouw van René, heeft op haar Instagram namelijk keihard uitgehaald richting Duk. De duider van De Telegraaf was in het verleden vaker te gast, maar sinds Verlinde niet meer als vervanger van Van der Gijp op kan draven, heeft hij die rol op de woensdagen overgenomen. De kans is echter klein dat de oud-voetballer en zijn vrouw op die dagen ook naar de uitzending kijken, want nadat Van der Gijp zich al meerdere malen kritisch uitliet over Duk heeft nu ook zijn vrouw dat gedaan.

Dat heeft alles te maken met een gevoelig thema: de situatie in Gaza. In het programma zijn Johan Derksen en Van der Gijp regelmatig kritisch op wat Israël daar doet, maar Duk staat erom bekend daar op een andere manier naar te kijken.

'Geen zelfspot'

Van der Gijp betichtte zijn vervanger er eerder deze week van dat hij aan grootheidswaanzin lijdt en die uitspraak steunde zijn vrouw door een X-bericht van Duk te delen waarin hij zich in een door AI gemaakte foto als een soort Jezus laat afbeelden. De vaste VI-gast besloot vervolgens op X te verduidelijken dat het juist een ironisch bericht was en dat het daardoor een voorbeeld van zelfspot was. Daar gelooft Minouche niets van: "Als één iemand geen zelfspot heeft, is het deze man wel."

Daar hield het echter niet op, want de vrouw van Van der Gijp deelt op haar Instagram ook enkele berichten waarin ze haar afschuw afspreekt over wat er momenteel gebeurt in Gaza. Een commissie van de Verenigde Naties oordeelde eerder deze week dat Israël daar een genocide pleegt. Dat Duk vaak juist minder kritisch op het land is, schiet bij haar in het verkeerde keelgat en ze maakt hem volledig met de grond gelijk.

i Het bericht van Minouche van der Gijp op Instagram. © Instagram

'Dat wordt jouw ondergang'

"Jij mag denken dat je een verademing bent voor VI, maar dit programma redt het al heel wat jaartjes zonder jouw extreem rechtse kijk op het leven", schrijft Minouche op Instagram. "Mensen willen een beetje lachen en relativeren voordat ze gaan slapen. Ze willen Johan z'n visie horen, René z'n grapjes en Wilfred z'n scherpe nuances. Niet jouw 'inhoudelijke mening'. En dat gaat je ondergang worden. Mensen willen niet naar een crematorium van ellende luisteren. Dan schakelen ze wel over naar een ander programma."

Duk doet echter nog iets fout in haar ogen. "Onderschat nooit de kijkers van VI. Die zijn niet woke. Die zijn niet rechts. Die zijn menselijk. En zolang jij blijft roepen dat er geen genocide gepleegd wordt, kotsen ze je na verloop van tijd allemaal uit. Als ze dat al niet doen gezien de kijkcijfers als jij er zit. We zien allemaal de realtime filmpjes op de onze schermen. Maak ons niet uit voor onwetend. Projecteer die fascistische propaganda niet op de kijkers. Dat bepalen ze zelf wel."

Van der Gijp ook kritisch

Van der Gijp sprak zich een maand geleden overigens ook al kritisch uit over Duk in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij vindt dat Vandaag Inside met de journalist een te serieus programma wordt. "Het is wel jammer dat zo iemand niet meer weet waar de kracht van het programma zit", vertelde hij. "Dat is wel jammer, maar aan de andere kant heb je ook te maken met iemand die een bepaalde leeftijd heeft. Ik ga het hem niet uitleggen. Daar heb ik totaal geen behoefte aan."

Het lijkt erop dat Van der Gijp zelf liever niet meer met Duk aan tafel zal gaan zitten. "Ik trek het gewoon niet als iemand geen humor heeft, geen zelfspot en zichzelf veel te serieus neemt. Dat trek ik niet", legt hij uit. "Wat dat betreft ben ik er heel makkelijk in. Ik heb alleen gezegd: 'Ik heb hem niet zo heel graag naast me'."