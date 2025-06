Rafael van der Vaart is een fervent padelspeler. De voormalig profvoetballer is dan ook te gast in de gloednieuwe show Sportnieuws.nl Padelpraat om vol passie over de snelst groeiende sport van Nederland te praten. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn kennis over padel? In een heuse quiz met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum krijgt Van der Vaart de lachers op zijn hand.