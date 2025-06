Hollywoodster Brad Pitt nam donderdag bij Formule 1-team McLaren de plaats achter het stuur van Oscar Piastri over in de MCL60. Na zijn hoofdrol in de film F1 weet hij de auto wel te besturen. Dat liet hij zien op het circuit.

Hollywoodster Brad Pitt maakte gisteren zijn debuut achter het stuur van een Formule 1-bolide op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Pitt speelt de hoofdrol in de nieuwe Formule 1-film, die maandag in première ging in New York, met bijna alle coureurs van het wereldkampioenschap aanwezig.

De film F1 is gefilmd in drie jaar tijd, onder leiding van regisseur Joseph Kosinski en producent Jerry Bruckheimer. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is ook producent en adviseur van de film.

10.000 testkilometers

Pitt legde onlangs in een interview uit dat hij en tegenspeler Damson Idris in twee jaar tijd bijna 10.000 testkilometers hebben afgelegd ter voorbereiding op de opnames. Voor de film gebruikte het team aangepaste Formule 2-auto's, speciaal voor de film geprepareerd door het Mercedes-team.

McLaren

Pitt reed donderdag in de McLaren MCL60, waarmee McLaren zijn comeback aan de top begon. De MCL60 onderging in 2023 twee grote upgrades, waarmee Lando Norris zeven podiumplaatsen scoorde en Oscar Piastri er ook zeven behaalde. Een dag eerder, op woensdag, zat WK-leider Piastri achter het stuur van dezelfde auto.

Piastri en Norris staan momenteel op plek één en twee in het wereldkampioenschap. Viervoudig wereldkampioen Verstappen staat op de derde plek en hoopt de McLaren-coureurs nog in te halen. Eind juni staat de volgende race op het programma. Dan wacht in Oostenrijk de 'thuisrace' van Red Bull.