Puck Moonen geniet zichtbaar van een paar dagen zon, zee en ontspanning. De 28-jarige wielrenster en influencer is neergestreken op Ibiza, waar ze zichzelf trakteert op wat rust voordat de winterperiode begint. Op Instagram deelt ze een zomerse foto in een opvallend badpak, gemaakt bij een van haar favoriete restaurants op het eiland.

"Altijd een goed idee om jezelf te trakteren op een nieuwe dag op Ibiza (en je favoriete restaurant bezoeken)", schreef Moonen bij de foto. "Dacht dat ik het wel verdiende voor wat er deze winter gaat komen", grapt de Limburgse, die straalt op de beelden in een groen badpak dat haar beeldschoon staat, met uitzicht op zee en een brede glimlach op haar gezicht.

De man achter de camera

In de reacties klinkt vooral bewondering voor de man achter de camera. "Dank aan de fotograaf", schrijft een volger. Een ander reageert enthousiast: "Geweldig! Geen woorden voor! Model, fotograaf... geweldig werk!" De beelden zijn gemaakt door Moonens vriend, de Zuid-Afrikaanse autocoureur Callan O’Keeffe, met wie ze al enkele jaren samen is.

De wielrenster, die de afgelopen jaren actief was voor verschillende ploegen, is inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendste sportinfluencers van Nederland. Ze combineert haar liefde voor fietsen met reizen, mode en fotografie, en weet met haar ontspannen stijl een groot publiek te bereiken.

Rustmoment voor de winter

Ibiza is voor Moonen bepaald geen onbekende bestemming. De Limburgse bezoekt het eiland regelmatig om te ontspannen en vrienden te ontmoeten. Ook deze keer lijkt ze haar favoriete plekken weer op te zoeken – van strand tot restaurant.

Wat de winter precies voor haar in petto heeft, houdt Moonen nog even geheim. Voor nu geniet ze vooral van de zon en de rust op Ibiza. Eén ding is zeker: jezelf trakteren op een dagje eilandleven is, zoals ze zelf zegt, "altijd een goed idee."

Rust nemen is óók topsport

Eerder dit jaar sprak Moonen openlijk over haar aanhoudende beenklachten, waarvoor ze een MRI-scan aankondigde. Ondanks die blessure blijft ze actief op de fiets, tegenwoordig vooral in gravelwedstrijden en recreatieve events.

De in 2017 tot 'Mooiste sportvrouw van Nederland' verkozen Limburgse weet haar passie voor sport, reizen en fotografie nog altijd moeiteloos te combineren samen met haar vriend O'Keefe. Met haar Ibiza-post laat Moonen zien dat even niets doen soms precies is wat je nodig hebt.