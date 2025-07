Zon, zee en quality time met zijn gezin: Frenkie de Jong laat op Instagram zien hoe hij zijn zomer het liefst doorbrengt. De middenvelder van FC Barcelona deelt liefdevolle vakantiekiekjes met zijn gezin, terwijl hij zich inmiddels klaarmaakt voor de start van het nieuwe seizoen.

Op de foto's is te zien hoe Frenkie volop geniet van alles wat even níet met voetbal te maken heeft: spelen met zoontje Miles, knuffels met zijn zwangere vrouw Mikky en ontspannen momenten met vrienden. Of het nu op een boot is, in zee, op het strand of op de tennisbaan de rust straalt ervan af. De Jong lijkt zijn vrije dagen optimaal te benutten voordat het voetbalseizoen weer losbarst.

Voetbal even op pauze, familie op één

Toch blijft 28-jarige international niet stilzetten: op de tennisbaan, op een jetski en zelfs op een eFoil laat hij zien dat ontspanning prima samengaat met beweging tijdens zijn vakantie. Zijn broer Youri en schoonfamilie sluiten geregeld aan, net als goede vriend Matthijs de Ligt, met wie hij zichtbaar plezier beleeft. De Ligt heeft zelf een lastig jaar achter de rug met Manchester United, bovendien lijkt zijn huwelijk met Annekee Molenaar ten einde.

Wat vooral mooi is om te zien is hoe De Jong geniet van de 1-jarige Miles aan zijn zijde. Zo houdt hij hem veilig in zijn handen in zee of nadat hij uit zijn privéjet stapt. Opvallend genoeg draagt zijn zoontje een Willem II-shirt, een mooie verwijzing naar de club waar zijn vader in de jeugdopleiding speelde voordat hij naar Ajax transfereerde.

Teder moment op het strand: tweede kindje op komst

Een van de meest intieme foto’s laat zien hoe De Jong met zijn hoofd op Mikky’s zwangere buik ligt, ontspannen op het strand. Een teder moment dat niet alleen liefde uitstraalt, maar ook vooruitblikt op wat komen gaat: de komst van hun tweede kindje. Mikky maakte haar zwangerschap bekend op Frenkie’s verjaardag, met het veelzeggende bijschrift: "Bakken iets beter dan een verjaardagstaart."

Inmiddels heeft Frenkie de zomermodus weer ingeruild voor het trainingsveld. En als we zijn eigen woorden mogen geloven, is hij er helemaal klaar voor. "Volledig opgeladen", schrijft hij bij zijn post op Instagram. Na een seizoen vol prijzen met FC Barcelona én een zomer die draaide om familiegeluk, lijkt De Jong klaar voor een nieuw hoofdstuk op het veld én thuis.

Vol energie, maar nog geen zekerheid over eerste minuten

Of De Jong zijn volledig opgeladen batterij ook meteen mag inzetten in wedstrijdverband, is nog even de vraag. FC Barcelona zag de geplande oefenwedstrijd in Japan plots afgeblazen worden vanwege een conflict met de lokale promotor. De Catalaanse club overweegt nog wel naar Zuid-Korea te reizen voor twee duels, maar zekerheid daarover is er nog niet.

Voor Frenkie en zijn teamgenoten begint het echte werk in elk geval op 10 augustus, wanneer Barça het in eigen huis opneemt tegen Como om de Trofeu Joan Gamper. Zes dagen later wacht de seizoensouverture in LaLiga, op bezoek bij Mallorca.