Voetbalschoenen uit, bikini aan: Alisha Lehmann trekt ook in de zomerstop volop aandacht. De Zwitserse voetbalster deelde een reeks zonnige kiekjes vanaf een opblaasboot. Daarmee liet ze haar miljoenen volgers compleet sprakeloos achter.

Lehmann, die afgelopen seizoen met Juventus kampioen werd, genoot zichtbaar van een welverdiende rustdag op het water. In een zwarte bikini, met een zonnebril op en een volleybal in haar hand poseerde ze op een opblaasboot midden op het water.

Met haar lange, loshangende haar en brede glimlach zette Lehmann het internet moeiteloos in vuur en vlam. Binnen de kortste keren stroomden de reacties binnen: van vuur-emoji’s tot opmerkingen als 'ongelooflijk moo' en 'de zomer is officieel begonnen'.

'Ik blijf gewoon mezelf'

De 26-jarige ster is al jaren een van de populairste gezichten in het vrouwenvoetbal. Niet alleen vanwege haar prestaties op het veld, maar ook door haar opvallende uiterlijk. Toch is die aandacht niet altijd even welkom. "Mensen praten te veel over mijn uiterlijk", zei ze eerder. "Maar het heeft geen invloed op mijn spel. Ik blijf gewoon mezelf."

Lehmann staat bekend om haar vrouwelijkheid en maakt daar geen geheim van. "Ik hou van make-up, lange nagels en mijn eigen stijl. Daar voel ik me goed bij", liet ze weten. Kritiek laat ze van zich afglijden. "Ik krijg altijd commentaar, maar dat boeit me niet."

Alisha Lehmann scoort ook buiten het veld

In haar privéleven was er recent een breuk met Juventus-middenvelder Douglas Luiz. De twee verwijderden hun gezamenlijke foto’s en Lehmann bevestigde hun relatie-einde met een opvallende emoji-reactie op sociale media. Of ze daar wakker van ligt? Niet echt, als we haar zomerse glimlach mogen geloven.

Naast haar voetbalcarrière is Lehmann ook steeds vaker te zien in de wereld van online entertainment. Ze werkte eerder samen met YouTube-sensatie IShowSpeed en verscheen in video's van de populaire Sidemen-groep, waar ze zich moeiteloos staande hield tussen grappen, challenges en miljoenen kijkers. Het onderstreept haar status als sporter én fenomeen op social media. Iemand die net zo makkelijk scoort op het veld als op het internet.