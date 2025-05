'Mooiste voetbalster ter wereld' open over kritiek door 'vrouwelijkheid', vlak na relatiebreuk

Topvoetbalster Alisha Lehmann wordt door veel media bestempeld al 'mooiste voetbalster ter wereld'. Toch ervaart de Zwitserse ook veel negativiteit vanwege haar uiterlijk. "Mensen praten er te veel over."

Lehmann onthult dat ze vaak kritiek krijgt vanwege haar vrouwelijkheid. Ze besteedt dan ook graag aandacht aan haar uiterlijk met bijvoorbeeld make-up en lange nagels. Ze plaatst ook veel foto's van zichzelf op Instagram en heeft inmiddels 16,6 miljoen volgers op dat platform.

De 26-jarige voetbalster spreekt zich daarop ook uit over het begin van haar voetbalcarrière. "Ik was zes of zeven jaar oud toen ik lid werd van een club. Als kind was ik heel snel, sneller dan de jongens. Ik begon met voetballen in mijn eigen dorp."

Maar na een aantal jaar ging ze bij de zwitserse voetbalclub Young Boys spelen. "Toen trainde ik in de ochtenden met de jongens en speelde ik in de weekenden met de meiden", vertelt ze. Ze viel al snel op tussen haar teamgenoten. Niet alleen door haar kwaliteiten op het veld, maar ook vanwege haar looks.

Vrouwelijk

"Ik was heel meisjesachtig en ook nu ben ik heel vrouwelijk. Ik hou er ook van om mijn nagels te doen." Daarop kreeg de aanvaller wel eens kritiek omdat dat niet praktisch zou zijn. "Maar ik hoef geen ingooien te doen."

Ze zou willen dat er minder aandacht uitging naar haar leven buiten het veld. "Mensen praten daar te veel over. Maar het heeft geen invloed op mijn spel. Ik krijg altijd kritiek, maar daar maak ik me niet druk om."

Relatiebreuk

De voetbalster had lang een relatie met Douglas Luiz. Beiden speelden afgelopen seizoen voor Juventus en Lehmann werd kampioen met het vrouwenelftal. Het was de eerste titel in twee jaar tijd van Juventus Feminin.

Er lijkt nu een einde te zijn gekomen aan de liefde tussen de twee. Ze verwijderden de foto's met elkaar van Instagram en Lehmann reageerde met een groot rood kruis op een vraag over haar relatiestatus met Luiz op sociale media.