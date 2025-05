Mysterieuze reactie op veelbesproken selfie van vrouw van Thomas Müller met ex van collega-topvoetballer

Duitsland stond afgelopen weekend maar weer eens op z'n kop toen de vrouw van Thomas Müller niet bij het afscheid van de legendarische Bayern München-speler was. Een selfie van haar met de ex van Müllers collega Mats Hummels deed veel stof opwaaien. Een mysterieuze reactie houdt de geruchten alleen maar in stand.

Lisa Müller (35) was niet eens in het stadion toen haar man zijn laatste wedstrijd bij zijn club speelde. In plaats daarvan dook ze op met een selfie met Cathy Fischer, de ex-vrouw van Duitse verdediger Mats Hummels. Hij speelde jarenlang samen met Müller en de twee vrouwen zijn daardoor al sinds 2012 vriendinnen. Het gerucht dat de Müllers uit elkaar zijn, speelt al langer in Duitsland en met haar reactie op de selfie houdt Fischer dat gerucht in stand.

'Twee krachtige vrouwen'

Ze werd door RTL Duitsland gevraagd naar de veelbesproken selfie. In haar antwoord bleef ze vaag en mysterieus. "We hebben een fantastische middag gehad. Sommigen vieren het kampioenschap en wij vieren onze vriendschap. Twee krachtige vrouwen", laat ze aan het medium weten. RTL weet ook niet wat ze van het antwoord moeten maken.

Scheiding?

Lisa Müller liet eind 2024 weten niet langer een publiek figuur te willen zijn. Ze verwijderde alle posts op Instagram en zette sindsdien nauwelijks meer iets op haar sociale media. Het voedde het idee dat zij en de aanvallende middenvelder van Bayern München uit elkaar zijn alleen maar meer, hoewel ze daar zelf geen uitspraken over doen. Volgens Bild is Lisa al sinds de zomer van 2024 niet meer gezien bij een wedstrijd van haar man.

'Meer dan een handtas'

Ze liet zelfs verstek gaan bij de première van de documentaire over Thomas Müller, die recent uitkwam. Tegen RTL zei Lisa al eerder dat ze 'een sterke, onafhankelijke vrouw is' en meer is dan 'een aanhangsel of zijn handtas'. Müller speelde afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd in de Bundesliga. Hij werd weer kampioen met Bayern en speelt vanaf half juni nog wel met de Duitse topclub in het WK voor clubteams in de Verenigde Staten. Mogelijk blijft hij daarna in Amerika om daar nog wat van zijn lange carrière voort te zetten.