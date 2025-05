Spelers Bayern München woedend na kritiek op tripje: 'We zijn volwassen mensen'

Bayern-spelers Joshua Kimmich en Thomas Müller hebben zich uitgesproken over de kritiek die de selectie ontving na het tripje naar Ibiza om het kampioenschap te vieren. "Als er met een beschuldigende vinger gewezen moet worden, staan we in Duitsland altijd vooraan," stelt Müller.

Na afloop van het Bundesliga-seizoen sprak Joshua Kimmich zich uit over de commotie. De middenvelder gaf aan de ophef niet te begrijpen: "Eerlijk gezegd snap ik er niks van. We hadden drie dagen vrij en zijn volwassen mensen. Iedereen mag doen wat hij wil."

'Kunnen doen wat we willen'

Na het omstreden tripje van de kersverse kampioenen, wonnen zij het Bundesliga-duel tegen Hoffenheim met 0-4. "Dat was een sterk signaal van onze kant als team," concludeerde Kimmich. "We hebben het hele seizoen hard gewerkt om dit soort dingen als groep samen te vieren. We kunnen doen wat we willen tijdens onze vrije dagen, zolang we er woensdag op de training maar weer staan. En dat hebben we gedaan."

'Eerst eens in de spiegel kijken'

Ook Thomas Müller reageerde in een interview met Sky op de omstreden trip. "Het laat zien dat je met twee dagen Ibiza en een terecht feestje gewoon met 4-0, 5-0 of 6-0 kunt winnen. Als er met een beschuldigende vinger gewezen moet worden, staan we in Duitsland altijd vooraan. Iedereen die moralist speelt, kan beter eerst eens in de spiegel kijken," besloot de Duitser, die zijn laatste wedstrijd in het shirt van Bayern speelde.

Het relletje rondom de feestvierende Bayern-spelers betreft één speler in ieder geval niet. BILD ging stiekem langs het trainingscomplex van de Duitse kampioen en spotte Jamal Musiala in de sportschool.

