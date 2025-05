Vrouw van Duitse topvoetballer laat hem in de steek op speciaal moment en duikt op met ex van andere speler

Het afscheid van Thomas Müller bij Bayern München zorgde in Duitsland voor enorm veel geruchten. De topspeler vertrekt na 25 jaar bij de club en werd daarom in het zonnetje gezet, maar opvallend genoeg ontbrak bij dat moment vrouw Lisa. Zij was vervolgens ook niet aanwezig bij zijn laatste wedstrijd voor Bayern en daar had ze een opvallende reden voor.

Müller kwam op tienjarige leeftijd binnen bij Bayern München en op dat moment had hij niet kunnen bedenken wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. De Duitser debuteerde onder Louis van Gaal en groeide vervolgens uit tot een clubicoon. Hij speelde maar liefst 751 wedstrijd voor Der Rekordmeister, werd dertien keer landskampioen, won zes keer de beker en mocht twee keer de Champions League in de lucht tillen.

Dat was natuurlijk genoeg reden voor de 75.000 fans in de Allianz Arena om hem na de laatste thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach te eren. Hij werd luid toegejuicht, maar opvallend genoeg bleef er één stoeltje leeg. Zijn vrouw Lisa was er niet bij en dat was natuurlijk voer voor speculatie. Met name doordat er in de Duitse media al verhalen gingen over een relatiecrisis.

Met ex van andere voetballer

Lisa was vervolgens ook afgelopen zaterdag niet van de partij toen Müller uit tegen Hoffenheim zijn allerlaatste wedstrijd in het Bayern-shirt speelde. De partner van de voetballer bracht die middag namelijk door met de ex-vrouw van een andere Duitse speler.

Cathy Hummels, die ondanks de scheiding van Mats alsnog zijn achternaam draagt, plaatste een foto van het duo op Instagram. "Een goed bestede middag", schreef zij bij de foto. De twee vrouwen elkaar doordat hun mannen jarenlang collega's waren in het Duitse elftal en bij Bayern München.

Geruchten over breuk

Dat was reden voor RTL Deutschland om navraag te doen waarom ze ervoor koos om op die manier haar dag te besteden. "We hebben een geweldige middag gehad. Sommige mensen vieren het kampioenschap en wij vieren onze vriendschap als twee sterke vrouwen."

In Duitsland gaan al bijna een jaar geruchten over een mogelijke breuk tussen de twee. Lisa werd al sinds het EK van 2024 niet meer gezien bij wedstrijden van Müller en ook was ze afwezig bij een première van de documentaire over de voetballer. In oktober sprak ze de verhalen tegen, maar sindsdien liet het koppel niets meer los over hun relatiestatus.