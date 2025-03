Tennissensatie (19) treft jeugdidool Novak Djokovic in Miami Open-finale: 'Alles wat hij deed, deed ik ook'

De Miami Open-finale van zondagavond belooft meer te zijn dan alleen een strijd om de titel. Voor Novak Djokovic is het een kans om zijn 100e toernooizege te behalen, terwijl de jonge Jakub Menšik zijn droom waarmaakt door tegen zijn idool te spelen. Het verhaal achter deze ontmoeting geeft de finale een extra dimensie.

Onder het toeziend oog van Lionel Messi bereikte Menšik zaterdag de finale van de Miami Open door thuisspeler Taylor Fritz te verslaan. De zeer getalenteerde Tsjech treft in de finale zijn jeugdidool en maakt er geen geheim van dat Djokovic een enorme invloed op zijn carrière heeft gehad.

In een interview vertelde de 19-jarige Tsjech hoe het allemaal begon met een onverwacht telefoontje uit Servië. "We waren aan het rusten toen er uit het niets een telefoontje van Djokovic kwam. Het was een Servisch nummer dat we niet kenden. We dachten dat het een grap was, maar hij was het echt", herinnert Menšik zich.

Leren van de beste

Menšik kreeg de kans om rechtstreeks te leren van één van de grootste tennissers aller tijden. "Sportschool, lunch, herstel… Alles wat hij deed, deed ik ook. Ik keek naar hem en probeerde te analyseren hoe hij functioneert, hoe hij zich opwarmt, stretcht en herstelt. Veel dingen vielen op hun plek dankzij hem."

Die trainingservaring was vlak voor Wimbledon, een moment dat diepe indruk maakte op Menšik. "Ik kon zijn specifieke voorbereidingen voor een Grand Slam-toernooi zien, al die kleine details van het dagelijks leven. Hij gaf me veel contacten en telefoonnummers", zegt hij dankbaar, waarna hij de impact van de Serviër op zijn carrière benadrukt. "Mijn tennisinspiratie is Djokovic. Door hem ben ik begonnen met tennissen, zonder hem zou ik hier niet zijn."

Droomfinale

De finale van de Miami Open is voor Menšik niet zomaar een wedstrijd, het is de verwezenlijking van een droom. "Mijn droom is een wedstrijd tegen hem op de Australian Open. Natuurlijk zou ik winnen", vertelt hij met een glimlach. Hoewel de twee elkaar niet treffen op de Australian Open zal de wedstrijd tegen Djokovic in Miami voor Menšik ongetwijfeld een hoogtepunt zijn in zijn jonge carrière.

Voor Djokovic staat er veel op het spel: een historische 100e titel. Als hij de finale wint, wordt hij de eerste mannelijke tennisser in de Open Era die deze mijlpaal bereikt. Het zou een enorme prestatie zijn voor de Serviër, die al jarenlang een van de grootste namen in de tenniswereld is. Djokovic bereikte de finale van de Miami Open na een overtuigende zege op Grigor Dimitrov in de halve finale. Het belooft een spannende strijd te worden met de talentvolle Tsjech, die zichzelf wil bewijzen tegen de speler die zijn leven en carrière heeft gevormd.