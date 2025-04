Cristiano Ronaldo kreeg afgelopen zaterdag te maken met slecht nieuws: er brak brand uit in zijn Pestana CR7 Hotel in Marrakech. Het luxe verblijf, dat door de Portugese ster zelf werd geopend, werd getroffen door het voorval, wat tijdelijk paniek veroorzaakte onder de hotelgasten.

Volgens Marokkaanse media arriveerden de brandweerlieden snel ter plaatse en konden zij het vuur effectief bestrijden, waardoor een grootschalige evacuatie werd voorkomen. Het hotelmanagement verklaarde dat de brand snel onder controle was dankzij de directe actie van zowel het personeel als de hulpdiensten. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident.

Brand in CR7 Hotel

Het incident veroorzaakte kort paniek onder de hotelgasten, maar leidde gelukkig niet tot grote schade of gewonden. Het Pestana CR7 Hotel is inmiddels weer volledig operationeel.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend. Het Pestana CR7 Hotel, geopend door Ronaldo in 2022, maakt deel uit van een wereldwijde keten van hotels die de naam van de Portugese ster draagt.

🔹دون معرفة الأسباب.. اندلع حريق داخل إحدى غرف "فندق بيستانا" الذي يملكه النجم البرتغالي كريستيانو #رونالدو بمراكش المغربية



🔹وسائل إعلام مغربية أفادت بأن الحريق خلّف حالة من الذعر وسط نزلاء الفندق قبل أن تتدخل فرق الإطفاء للسيطرة على الوضع.



🔹بدورها أكدت إدارة الفندق في بيان…

Cristiano Ronaldo blijft van grote waarde

Op het voetbalveld gaat het Ronaldo een stuk beter dan buiten het veld. De sterspeler van Al-Nassr leidde zijn team naar een belangrijke overwinning in de derby tegen Al-Hilal, waarbij hij twee keer het net vond en zijn carrièretotaal op 931 doelpunten bracht. Ronaldo blijft in topvorm, met deze overwinning verstevigt Al-Nassr de derde plaats in de Saudi Pro League.

De Portugees staat met 21 doelpunten aan de leiding in het topscorersklassement en blijft een onmiskenbare kracht voor zijn team. Terwijl zijn hotel na het incident in Marrakech weer operationeel is, blijft Ronaldo op het veld onmiskenbaar de leider van zijn team.