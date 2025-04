Cristiano Ronaldo laat zijn oog vallen op deze Spaanse club

Cristiano Ronaldo lijkt zich langzaam voor te bereiden op een nieuw hoofdstuk in zijn carrière – ditmaal niet op het veld, maar aan de bestuurstafel. Volgens verschillende media overweegt de Portugese voetballegende om eigenaar te worden van een club in Spanje. Een opvallende stap, zeker gezien zijn diepe band met Real Madrid.

Volgens onder meer Mundo Deportivo en het Italiaanse persbureau ANSA zou Ronaldo zijn zinnen hebben gezet op Valencia CF. De Spaanse club verkeert al jaren in financieel zwaar weer en heeft moeite om zich sportief te handhaven in La Liga. Toch ziet Ronaldo mogelijkheden, mede vanwege zijn goede relatie met de huidige eigenaar Peter Lim. Die heeft in het openbaar weliswaar gezegd dat de club 'niet te koop' is, maar achter de schermen lijkt er toch beweging in te komen.

Financiële steun én risico’s voor Ronaldo's droom

Ronaldo zou bovendien gesteund worden door het Saoedische koningshuis en het Public Investment Fund (PIF), dezelfde geldschieters als bij zijn huidige club Al-Nassr. Deze financiële steun zou het project haalbaar maken, al is er één voorwaarde: Valencia moet zich handhaven op het hoogste niveau. De club staat momenteel slechts enkele punten boven de degradatiestreep, waardoor het voortbestaan in La Liga allesbepalend lijkt voor het vervolg van de gesprekken.

Toch zijn er ook kritische geluiden. De club kampt met hoge schulden, een verouderd stadion en jarenlang uitgestelde plannen voor renovatie of nieuwbouw. Daarmee zou Ronaldo niet alleen in een sportieve, maar ook in een bestuurlijke en financiële uitdaging stappen.

Pikante ontmoeting

Mocht Ronaldo inderdaad instappen bij Valencia, dan zou hij zich verbinden aan een directe rivaal van Real Madrid – de club waar hij tussen 2009 en 2018 uitgroeide tot een legende. In negen seizoenen won hij er onder meer vier Champions League-titels en werd hij de topscorer aller tijden van de club. Een mogelijk eigenaarschap bij Valencia zou dan ook pikant zijn, vooral als Los Murciélagos het opneemt tegen zijn oude liefde.

Laat dit weekend Valencia uitgerekend Real Madrid treffen in de competitie. Terwijl De Koninklijke een achterstand van van drie punten heeft ten opzichte van koploper FC Barcelona, moet Valencia vooral naar beneden. De Catalaanse club staat met nog negen wedstrijden te spelen slechts vier punten boven de degradatiestreep.

