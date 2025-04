Vergeet Ferrari’s en villa’s: dit is waar Sadio Mané zijn geld aan uitgeeft

Sadio Mané is niet alleen een wereldster op het veld, maar ook een held daarbuiten. Waar veel profvoetballers hun geld steken in luxe, gebruikt de Senegalees zijn succes om levens te verbeteren. Hij bouwt ziekenhuizen, steunt zijn dorp financieel en helpt met schoonmaken in de moskee. Een zeldzame combinatie van een grootse voetballer mét een enorme menselijke kant.

Mané werd geboren in het afgelegen dorpje Bambali in Senegal, waar armoede de standaard was en gezondheidszorg ontbrak. Als kind werkte hij op het land om zijn familie te helpen rondkomen. Voetbal speelde hij alleen als er tijd over was — vaak met een stuk fruit of een klomp aarde, omdat een echte bal onbetaalbaar was. Al vroeg leerde hij de harde realiteit van het leven kennen. Toen hij zeven was, overleed zijn vader. Een ziekenhuis was er niet in Bambali, en de rit naar een nabijgelegen dorp kwam te laat.

Die tragedie gaf hem kracht, geen reden tot opgeven. Ondanks versleten schoenen, kapotte kleren en twijfels van omstanders meldde hij zich aan bij een proeftraining. "Ik wilde gewoon laten zien wat ik kon", vertelde Mané later. Zijn talent viel op en al snel werd hij opgenomen in een lokale academie.

Een droom met opoffering

Op 15-jarige leeftijd verliet Mané zijn ouderlijk huis om naar Dakar te gaan, de hoofdstad van Senegal. Hij woonde er bij een gezin dat hij niet kende en stortte zich volledig op voetbal. De familie, aanvankelijk terughoudend vanwege religieuze en culturele redenen, gaf hem hun zegen toen ze zagen hoe vastberaden hij was. Die keuze bleek de juiste. Via een Franse scout kwam Mané bij FC Metz terecht, en daarna volgden Red Bull Salzburg, Southampton en uiteindelijk Liverpool.

In Engeland brak hij definitief door. Samen met Mohamed Salah en Roberto Firmino vormde hij een dodelijke voorhoede onder Jürgen Klopp. Mané won onder andere de Champions League en de Premier League en schreef in 2022 geschiedenis door Senegal met een beslissende penalty naar hun allereerste Afrika Cup-titel te schieten. Hij vervulde de droom die hij als kind in Bambali had: profvoetballer worden om zijn familie én zijn dorp te helpen.

Sadio Mané kiest voor geven in plaats van pronken

In tegenstelling tot veel van zijn collega’s kiest Mané ervoor zijn miljoenen te investeren in mensen, niet in spullen. Hij verdient naar schatting 110.000 euro per week bij het Saoedische Al Nassr, maar leeft eenvoudig. Geen uitbundige levensstijl, wel concrete hulp voor wie dat nodig heeft. Zo financierde hij de bouw van een ziekenhuis in Bambali en laat hij momenteel een school bouwen.

Ook doneert hij elke maand 70 euro aan elk gezin in zijn geboortedorp — een bedrag dat daar een enorme impact heeft. "Alle kinderen in het dorp willen voetballer worden zoals ik", aldus Mané. "Maar ik vertel ze altijd dat onderwijs de sleutel is." Zijn boodschap is helder: succes is meer dan roem, het gaat om wat je teruggeeft.

Daarnaast blijft Mané persoonlijk betrokken. In Liverpool hielp hij regelmatig mee in de lokale moskee, waar hij toiletten schoonmaakte en de imam ondersteunde. Een bekende foto van Mané met een kapotte telefoon ging viraal — niet door het toestel, maar door het contrast met de miljoenen die hij had kunnen uitgeven.

‘Waarom zou ik 10 Ferrari’s willen?’

Zijn levensopvatting vat hij zelf het best samen: "Waarom zou ik 10 Ferrari’s, 20 diamanten horloges en twee privéjets willen? Wat betekent dat voor anderen? Ik heb mijn geld niet verdiend om indruk te maken, maar om mensen te helpen." En dat doet hij op indrukwekkende wijze – zonder schijnwerpers, zonder poespas.

Mané is een van de zeldzame voorbeelden van een sporter die zijn faam en vermogen gebruikt om structureel verschil te maken. Niet als marketingcampagne, maar uit pure overtuiging. Hij laat zijn daden voor zich spreken.