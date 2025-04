'Frenkie de Jong hakt eindelijk de knoop door over zijn veelbesproken toekomst in Barcelona'

Middenvelder Frenkie de Jong lijkt toch bij FC Barcelona te blijven, ondanks de geruchten over een vertrek. In de Spaanse kranten Mundo Deportivo en SPORT wordt geschreven dat de Nederlander de knoop inmiddels heeft doorgehakt.

De Nederlandse topvoetballer heeft zijn wens uitgesproken om bij de Catalaanse club te blijven. Zijn zaakwaarnemer, Ali Dursun, gaat voor de zomer nog in gesprek met Deco. De oud-voetballer is de technisch directeur van Barcelona. De 27-jarige De Jong ziet zijn toekomst bij Barcelona. Hij heeft zijn zaakwaarnemer laten weten dat hij geen aanbiedingen van andere clubs wil horen. Zijn prioriteit is om zijn contract, dat loopt tot de zomer van 2026, te verlengen.

Zoontje (1) van Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney heeft nu al eigen auto: 'Vamos!' Om je rijbewijs te kunnen halen moet je minsten 16,5 jaar oud zijn. Het duurt dus nog wel eventjes voordat de 1-jarige Miles, het zoontje van Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney, mag starten met rijlessen. Ondanks het lange wachten heeft hij al wel vast zijn eerste auto gekregen!

Mogelijk vertrek

In het verleden was er interesse van Engelse clubs als Manchester United en Liverpool in De Jong. Zelfs teams uit Saoedi-Arabië deden een poging, maar die pogingen lijken dus tevergeefs. Een paar maanden geleden werd in internationale media zelfs gemeld dat De Jong voor zo'n 20 miljoen euro mocht vertrekken, aangezien hij in het laatste jaar van zijn contract zat. Een transfervrij vertrek lijkt nu dus uitgesloten en de droom van de Nederlander is zelfs om aanvoerder van Barça te worden.

FC Barcelona profiteert door gemiste kansen niet optimaal van Real Madrid-misstap FC Barcelona heeft niet optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Real Madrid tegen Valencia (1-2). De koploper speelde voor eigen publiek gelijk tegen Real Betis uit Sevilla (1-1). Frenkie de Jong begon in de basis.

Wederopstanding

Na de blessure die De Jong zijn EK kostte, kwam de Nederlander in een kleine dip terecht. Hij kwam lange tijd niet meer op zijn oude niveau en Hansi Flick stelde hem een tijdje zelfs niet meer op bij Barcelona. Inmiddels heeft hij zijn basisplaats wel weer terug en speelt hij elke week een solide wedstrijd voor de in goede vorm verkerende Catalanen.

De Jong reageerde in gesprek met Voetbal International al eens op de geruchten over een vertrek. "Ik focus me waarop ik invloed heb en dat is hoe ik me voel bij de club en hoe ik het vind gaan. Op basis daarvan beslis ik of dat allemaal nog goed voelt en of ik wil blijven of niet. En dan heb je aan de andere kant de club die er wat over te zeggen heeft. De rest is allemaal ruis."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.