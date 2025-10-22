Vlak voor de start van het nieuwe NBA-seizoen vierde Oklahoma City Thunder een historisch moment: het winnen van hun eerste titel. Het publiek in de arena stond op de banken toen de spelers hun kampioensringen ontvingen. Glimmende symbolen van triomf die, naast hun pracht, ook een ongewone dosis innovatie brachten.

De kampioensring van Oklahoma, onthuld vlak voor de start van het seizoen 2025/26, is misschien wel de meest creatieve in de recente NBA-geschiedenis. Op het eerste gezicht een klassiek trofee-ontwerp. Maar het bovenste deel van de ring kan worden opgetild, waardoor een kleinere binnenring zichtbaar wordt met een gegraveerde handtekening van de speler en diamanten die zijn rugnummer vormen.

Meer dan 800 edelstenen in de ring

De ring is gemaakt van 14-karaats wit- en geelgoud, met blauwe en oranje saffieren die de clubkleuren symboliseren. Er zijn meer dan 800 edelstenen in verwerkt, waarvan 94 diamanten de randen van de binnenste band sieren. Het teamlogo staat boven de Larry O’Brien-trofee, terwijl aan de zijkanten de naam van de speler en club zijn gegraveerd.

First look at the Oklahoma City Thunder's 2024-25 NBA championship ring!



The ring is 14-karat white and yellow gold, with blue and orange sapphires. It also includes diamonds with each player's number & it opens up with another ring inside.



Thoughts on the ring?

De binnenkant draagt een bijzondere symboliek. Daarin staat het staatsmotto Labor omnia vincit gegraveerd, ofwel: arbeid overwint alles. Ook de weg naar de NBA-titel (lees: vier play-off series) is terug te zien in de ring.

Duizelingwekkend prijskaartje

De prijs van deze weelderige ring is niet openbaar gemaakt, maar men schat dat deze in de lijn ligt van eerdere kampioenscollecties. Dat ligt tussen de 10.000 en 50.000 dollar per stuk. De NBA dekt overigens de productiekosten, terwijl het team zelf de look en details kiest.

Nieuw seizoen

Dinsdagnacht (Nederlandse tijd) kregen de spelers de kampioensringen in hun handen gedrukt. Dat gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd met Houston Rockets. Ook werd de banner met daarop het kampioensjaar 2024-25 in de nok van de arena gehangen. De festiviteiten hadden geen gevolgen voor het sportieve plaatje; OKC won na verlenging met 125-124.

Sterspeler Shai Gilgeous-Alexander maakte 35 punten, waaronder 2 uit een vrije worp met nog 2,3 seconden op de klok in de verlenging. Hierdoor kon Oklahoma de seizoensopener alsnog winnen. Houston leidde in de tweede helft nog met 12 punten verschil. Chet Holmgren zorgde voor 28 punten.