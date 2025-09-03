Dean Huijsen is voor de komende interlandperiode weer opgeroepen voor het Spaanse nationale team. Ondanks zijn Nederlandse ouders koos de verdediger ervoor om uit te komen voor Spanje, het land waarin hij opgroeide. Het is volgens Huijsen, die afgelopen zomer nog voor ruim 62 miljoen de overstap maakte naar Real Madrid, mede dankzij een loodzware oefening van zijn vader gelukt om de wereldtop te bereiken.

De appel viel niet ver van de boom in huize Huijsen. De vader van de nieuwe Real Madrid-aanwinst is zeker niet onbekend op de Nederlandse voetbalvelden. Zijn vader Donny Huijsen speelde als aanvaller onder meer bij Ajax, AZ en Go Ahead Eagles. Tegen de Spaanse krant de MARCA vertelt Dean dat zijn vader duidelijk was op welke positie hij zijn zoon wilde spelen. "Mijn vader wilde ook een aanvaller van mij maken, maar zelf koos ik ervoor om achterin te spelen."

En die keuze bleek een succes voor de Nederlandse Spanjaard. Hij doorliep de jeugdopleiding van Málaga en maakte op zijn zeventiende de overstap naar Juventus. Na een uitleenperiode bij AS Roma nam het Engelse Bournemouth de verdediger over. Nadat Huijsen veel indruk maakte in de Premier League besloot Real Madrid afgelopen zomer een flinke zak geld neer te leggen voor de twintigjarige speler.

'Mijn vader maakte het zwaar'

Deze successen heeft Huijsen mede te danken aan een oefening die zijn vader hem als kind eindeloos liet herhalen. "Toen ik negen jaar oud was, liet mijn vader mij eindeloos diagonale lange ballen geven over een groot veld. Als de bal niet verder kwam dan vijftien meter, werd hij boos. Ik waardeer het nu, omdat het me veel heeft geholpen. Het was niet dat ik het stom vond, maar mijn vader maakte het zwaar.''

Komende interlands

Huijsen mag komende interlands laten zien of de oefeningen van zijn vader zijn vruchten hebben afgeworpen. Spanje begint deze interlandperiode pas met het WK-kwalificatietoernooi. De regerend EK-kampioen trapt zondag af tegen Bulgarije.

In maart speelde Huijsen nog een interland tegen Nederland in de Kuip. De verdediger werd toen tijdens elk balcontact uitgejoeld door de Nederlandse supporters. Toch sprak Huijsen zich hierover positief uit. "Als mensen er boos door worden, betekent het dat ze het boeit..''

