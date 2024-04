Garbiñe Muguruza, voormalig nummer één van de WTA, stopt met tennissen op haar dertigste

Garbiñe Muguruza stopt op haar dertigste met tennissen. De Spaanse, die werd geboren in Venezuela, was sinds begin 2023 al niet meer actief op de baan. Haar beste jaren waren 2016 en 2017, waarin ze Roland Garros en Wimbledon won. In september 2017 was ze de nummer één van de WTA-ranking.

Muguruza was zaterdag present bij een persconferentie voor de Laureus World Sports Awards, die maandag worden uitgereikt. Ze verraste de aanwezige media met haar besluit om per direct te stoppen. Maar eigenlijk was ze dus al gestopt. Vorig jaar wilde ze tijdelijk afstand nemen van de tenniswereld om meer aandacht en tijd te besteden aan haar familie.

Fantastische reis

De Spaanse zei: "Tennis heeft me veel gegeven in dit eerste deel van mijn leven. Het is een fantastische reis geweest waarin ik unieke situaties heb meegemaakt. Nu ben ik klaar om aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen, dat zeker op de een of andere manier met tennis en sport verbonden zal zijn."

Serena en Venus Williams

De winnares van de WTA Finals in 2021 heeft Baskische wortels. Ze besloot uit te komen voor Spanje, in plaats van voor geboorteland Venezuela, nadat ze trainde op de academie van Sergi Bruguera (winnaar van Roland Garros bij de mannen). Ze werd nummer één in het tijdperk van Serena en Venus Williams. Beide vrouwen versloeg ze in de finales van de grandslamtoernooien die ze won. Die successen behaalde ze met Conchita Martinez als trainer.