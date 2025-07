Jesper de Jong vloog vorige week na zijn verloren kwartfinale op het ATP-toernooi van Umag (Kroatië) vast in zijn eentje door naar een idyllische locatie. Daar wist hij namelijk dat een nieuwe mijlpaal stond te wachten. Zijn bekende vriendin Pien Hersman vloog er zo snel mogelijk achteraan en nu vieren ze samen zijn mijlpaal.

De Jong (25) vloog naar het Griekse eiland Zakynthos om van een welverdiende vakantie te genieten. Hij sloeg zichzelf in twee weken van buiten de top honderd van de ATP-ranglijst naar zijn hoogste positie ooit op de wereldranking van het mondiale tennis. Hij is nu de nieuwe nummer 79 en staat dus voor het eerst in de top tachtig van de wereld. Die mijlpaal haalde hij dankzij een (verloren) finale in het Zweedse Bastad, gevolgd door een (verloren) kwartfinale in Kroatië. Dus is er tijd voor een feestje.

Trainingskamp met Joy Beune

Zijn bekende vriendin, de Nederlandse topschaatsster Pien Hersman, moest eerst haar trainingskamp met Team IKO-X2O afsluiten voor ze zich bij de Griekse villa kon melden. Ze zit in dezelfde ploeg als Joy Beune, die ook haar vriend Kjeld Nuis wat langer moest missen. Terwijl de topschaatser thuis op Beune zat te wachten met een bakkie koffie, vloog Hersman meteen naar Griekenland om daar herenigd te worden met haar geliefde.

Flink vieren

'Relaxen en vieren dat ik in de top tachtig van de wereld sta', schrijft De Jong bij een verzameling jaloersmakende vakantiekiekjes aan het (eigen) zwembad op Zakynthos. Hersman geniet duidelijk mee, want de 21-jarige schaatsster pakt alle zon die ze maar kan nu ze even vrij is. Terwijl De Jong een salto maakt in het zwembad, ligt zij lekker te zonnen. Samen huurden ze ook een bootje voor op zee, spotten ze een enorme jacht en popten ze samen een fles champagne toen de avond gevallen was.

US Open

Na de vakantie gaat de focus van De Jong op de US Open, die eind augustus op de planning staat. De spelers in de top honderd van de wereld zijn automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi, maar De Jong niet. Bij de deadline een aantal weken geleden viel de tennisser nog buiten de boot en dus zal hij zich via de kwalificaties naar het hoofdtoernooi in New York moeten werken. Tallon Griekspoor is als enige man wél al zeker van deelname.

Podcast Schaats Inside

Hersman, de dochter van de legendarische ex-schaatser en huidige commentator Martin Hersman, was recent nog te gast bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Samen met ploeggenoot en schaatsvriendin Beune beantwoordde ze veel vragen en kijkt ze vooruit naar het komende seizoen, met misschien wel de Olympische Spelen in het vooruitzicht. Bekijk de aflevering hieronder.