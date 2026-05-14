De zesde etappe van de Giro d'Italia stond in het teken van Dylan Groenewegen die in een winnende positie ten val kwam. Volgens analisten kon hij hier maar weinig aan doen.

Groenewegen leek in een zetel naar de finish in Napels te worden gebracht, maar in de allerlaatste bocht ging het mis. De lead-out voor de Nederlander oogde perfect: met Elmar Reinders voor zich werd hij richting de eindstreep geloodst. Op de natte steentjes, op een paar honderd meter van de finish, gleed de Nederlandse trein aan kop echter onderuit. Hij moest de winst daardoor aan Davide Ballerini laten.

Na afloop opperde voormalig wielrenner Lars van den Berg in het Eurosport-programma Kop over Kop opperde dat deze late val niks met onkunde te maken heeft. "Ze doen niks fout. Hij glijdt gewoon weg. Het was gladder dan op andere plekken. Meer geluk dan wijsheid dat Ballerini en Stuyven wel overeind blijven."

Oorzaken van de val

Volgens voormalig wielrenster Jip van den Bos was er echter wel een dingetje waardoor dit kon gebeuren. "Het enige verschil is dat je Reinders zijn bocht aan ziet snijden, maar dat kan al het verschil maken.

Daarnaast speelde volgens Van den Bos de regen ook een rol. "Ze hadden eigenlijk vier minuten eerder moeten finishen, want na de finish ging het echt los. Ze hadden echt pech dat het zo laat nog begon met regenen waardoor de stenen er nat bij lagen."

Trots

Na afloop maakte Groenewegen duidelijk dat hij ondanks de val trots was op zijn team. "Het kan ook niet anders. Het was echt indrukwekkend", zo vond ook Van den Berg. "Die overwinning zat eraan te komen, maar helaas door die valpartij glipte het door de vingers weg."

