Voormalig voetbalvrouw Marita van der Gouw heeft een lastige beslissing moeten nemen voor een van haar kinderen. De vrouw van ex-doelman Van der Gouw weigerde hun talentvolle zoon op jonge leeftijd naar een profclub te laten vertrekken. "Die nacht sliep ik niet."

Het is de droom van iedere jonge voetballer: profvoetballer worden. Toen zoon Ennio op 10-jarige leeftijd gescout werd door drie betaaldvoetbalorganisaties, moesten ouders Marita en Raimond een belangrijke beslissing nemen. Ze besloten hem nog even op amateurniveau te laten voetballen.

'Kon hij nog wel jong zijn?'

Ennio had immers het talent van zijn vader geërfd. Vader Raimond speelde tussen 1985 en 2007 voor clubs als Go Ahead Eagles, Vitesse, Manchester United en AGOVV. " We deden een toezegging aan een club. Die nacht sliep ik niet. Het voelde niet goed. Het was alsof ik Ennio zijn eigenheid ontnam. Kon hij nog wel jong zijn?", vertelt de moeder in De Telegraaf. Ze helpt jonge talenten (en hun families) die vastlopen.

"En zijn eigen ding doen? We hebben het teruggedraaid. Tussen zijn zevende en veertiende voetbalde hij met zijn vrienden in het dorp bij de amateurs. Hij ging naar de middelbare school bij ons in de buurt. We kijken daar met z’n allen met een goed gevoel op terug. Ennio is uiteindelijk alsnog profvoetballer geworden."

Het bleek de juiste beslissing. Ennio werd opgepikt door de jeugdopleiding van FC Twente en belandde via VVV-Venlo bij het Belgische Zulte Waregem.

Voetballeven

Ondanks het feit dat moeder Marita zelf nooit voetbalster is geweest, speelde de sport een prominente rol in haar leven. Ze werd op haar twaalfde verliefd op Raimond, nog ver voor zijn voetbalcarrière.

" Op mijn vijftiende kregen we verkering. Zijn leven heeft altijd om voetbal gedraaid. Hij was de afgelopen twee seizoenen actief als keeperstrainer van Shakhtar Donetsk (Oekraïne, red.). Als ze Champions League speelden, ging ik langs, maar voor de rest gingen de wedstrijden aan mij voorbij."

