Manchester United heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De Engelse club heeft Benjamin Sesko overgenomen van RB Leipzig voor een totaalbedrag van 85 miljoen euro. Door deze transfer heeft United de afgelopen vijf jaar meer dan 1 miljard euro uitgegeven.

De topclub maakte op zaterdag bekend dat de transfer van de Sloveense spits is afgerond. Vrijdag doorstond de spits probleemloos de medische keuring, waarna hij zaterdagochtend zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract. Manchester United betaalt 76,5 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 85 miljoen.

Dolblij

Sesko is blij met de overstap. "De geschiedenis van Manchester United is uiteraard heel bijzonder, maar wat mij echt enthousiast maakt, is de toekomst", zo vertelde de 22-jarige spits op de site van ManUnited.

Afgelopen seizoen kwam Sesko tot 13 doelpunten in de Bundesliga. De 33-voudig Sloveens international speelde eerder voor RB Salzburg en FC Liefering. Bij Manchester United wordt hij de teamgenoot van Nederlanders Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee.

Derde grote aankoop

Sesko is deze zomer al de derde grote aankoop van Manchester United. Eerder namen de Mancunians Bryan Mbeumo voor 75 miljoen euro over van Brentford. Ook kochten ze voor hetzelfde bedrag Matheus Cunha van Wolverhampton Wanderers. Daarmee is Sesko tevens de derde aanvaller die voor een gigantisch bedrag de overstap naar de Engelse topclub maakt.

1 miljard euro

Met de transfer van Sesko zet de club uit Manchester het bizar hoge uitgavenpatroon voort. In de afgelopen vijf seizoenen spendeerden The Red Devils ruim 1 miljard euro, maar dat leverde nauwelijks sportief succes op: vorig seizoen eindigde de topclub zelfs als vijftiende in de Premier League.

Er zijn echter spelers die voor veel meer geld overkwamen dan Sesko. Drie spelers kostten de club meer: Paul Pogba (105 miljoen euro van Juventus), Antony (95 miljoen euro van Ajax) en Harry Maguire (87 miljoen euro van Leicester City).

