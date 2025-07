Wayne Rooney was jarenlang hét gezicht van Manchester United én het Engelse voetbal, met miljoenen op zijn bankrekening. Maar terwijl zijn carrière nu een andere wending neemt, bouwt zijn vrouw Coleen rustig aan een indrukwekkend zakelijk imperium. Met een imposante miljoenenwinst laat zij zien dat de rollen in het huishouden compleet zijn omgedraaid.

Waar Wayne vroeger de onbetwiste ster en financiële steunpilaar was, is het nu Coleen die het voortouw neemt. Haar bedrijf CWR 2021, een lifestylebedrijf, boekte in het afgelopen boekjaar een indrukwekkende winst van ruim 1,3 miljoen pond (omgerekend zo'n 1,5 miljoen euro) en parkeerde een royale £580.000 (circa 667.000 euro) op de bankrekening. Daarmee laat zij niet alleen zien dat ze zakelijk talent heeft, maar ook dat de rollen binnen het gezin compleet zijn omgedraaid.

Het succes van Coleen Rooney

Wayne Rooney, ooit een van de bestbetaalde voetballers ter wereld met een salaris van ongeveer 350.000 euro per week, zag zijn inkomsten flink afnemen toen hij de overstap maakte naar het trainersvak. Als manager van Plymouth Argyle verdiende hij nog iets meer dan een half miljoen per jaar, voordat hij in december vertrok. Inmiddels richt hij zich vooral op zijn gezin en werk als voetbalanalist en commentator.

Coleens zakelijke succes kwam mede dankzij haar deelname aan het populaire Britse televisieprogramma 'I’m A Celeb…Get Me Out Of Here!', een realityshow waarin bekende beroemdheden in een jungleomgeving diverse uitdagingen aangaan. Door haar deelname aan het programma werd Coleen in één klap veel bekender. Dit zorgde ervoor dat ze aantrekkelijke sponsorcontracten kon afsluiten, een vast salaris kreeg bij de Britse tv-zender ITV, en een eigen documentaire kreeg op Disney+ met de titel 'The Rooneys'. In deze serie draait het om haar werk als zakenvrouw en haar leven thuis met het gezin.

Coleen wint miljoenen in spraakmakende rechtszaak

Eerder was Coleen ook betrokken bij een spraakmakende rechtszaak tegen Rebekah Vardy, de vrouw van Leicester City-spits Jamie Vardy. Die juridische strijd eindigde met een flinke financiële meevaller voor Coleen: Vardy moet bijna 1,4 miljoen euro aan haar betalen. Het conflict kreeg veel media-aandacht en leidde zelfs tot een documentaire op Disney+, waarmee de voetbalvrouwen nog verder op de voorgrond traden.

Coleen Rooney toont met haar zakelijke successen en de financiële meevaller uit de rechtszaak duidelijk dat ze veel meer is dan alleen de vrouw van een voetballer. Terwijl Wayne zich richt op het gezin en de voetbalmedia, bouwt Coleen stevig aan haar eigen onderneming.