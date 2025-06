Ex-voetbalvrouw Yolanthe Cabau woont sinds enkele jaren in de Verenigde Staten. Ze vertrok na haar scheiding met ex-topvoetballer Wesley Sneijder naar Los Angeles. De voetballer blijkt daar een belangrijke rol in te spelen.

Het voormalig liefdeskoppel heeft een zoon samen en gaat nog altijd liefdevol met elkaar om. Sneijder en Yolanthe komen bij elkaar over de vloer en vieren bijvoorbeeld verjaardagen samen, vooral om hun 9-jarige zoontje Xess Xava op een normale manier op te voeden.

'Shocking' onthulling over uiterlijk van zoontje (9) Wesley Sneijder: 'Er wordt met ziektes gescholden' Yolanthe Cabau en haar zoontje Xess Xava leven in Los Angeles een bestaan buiten de schijnwerpers. Maar als ex-vrouw van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder én haar werk als actrice en model, staat ze alsnog in het middelpunt van de aandacht. En onbedoeld wordt ook haar kind be- en veroordeeld.

Idee van Wes

Cabau vertrok naar Los Angels voor haar carrière. "Dat idee kwam van Wes. Na onze scheiding had hij zijn eigen reis. Hij had het nodig om op een bepaalde manier te leven, bepaalde keuzes te maken. Maar dat maakte het voor mij en Xess erg moeilijk in Nederland", vertelde ze aan Veronica Superguide.

"Wij werden geconfronteerd met alle verhalen, waren toeschouwer van zijn keuzes. En toen opperde hij het idee om naar Los Angeles te verhuizen. Natuurlijk mist Xess hier een mannelijk figuur in zijn leven, maar het is nu beter voor hem dan als we in Nederland waren gebleven."

Ex-voetbalvrouw Yolanthe Cabau snel herenigd met Wesley Sneijder: 'Leuke dingen doen' Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder mogen dan al jaren uit elkaar zijn, de twee hebben nog altijd goed contact. De ex-vrouw van de voormalig topvoetballer woont inmiddels al zes jaar in Los Angeles met hun zoon Xess Xava. "Hij weet niet beter dat hij bijna altijd bij mij is en af en toe bij papa", vertelt Cabau in een groot interview met Vrouw.

'Mijn hart deed pijn'

Hoewel Sneijder zijn ex-vrouw nog altijd mist, maakte hij vorige maand zijn relatie met de stuk jongere Romy Lukassen bekend. De nieuwe vlam van Sneijder is 23 jaar oud, zeventien jaar jonger dan de oud-middenvelder. Dat maakt de tripjes naar Los Angeles er niet minder op.

"Hij komt naar Los Angeles, wij zijn in de zomer in Europa, met kerst zijn we samen. Dat werkt. In de jaren waarin alles zo rommelig was, had ik ook tijd nodig om te helen. Na de scheiding was ik gebroken. Ik voelde me tegelijk gezegend en kapot. Xess gaf me kracht, maar mijn hart deed pijn."

"En dan kijkt een heel land mee. Iedereen heeft een mening, terwijl niemand weet wat er echt speelt. Er gingen verhalen rond, Wes schreef zijn boek, maar ik heb mijn kant nooit gedeeld. Ik koos ervoor om te focussen op mijn zoon. Op mezelf helen. Op moeder zijn."