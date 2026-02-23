De succesvolle Nederlandse olympische ploeg is maandag aangekomen op Schiphol. Bij de Olympische Winterspelen in Italië werden liefst 20 plakken veroverd, waaronder 10 keer goud. Dat verdient een mooi eregebaar.

Zeker honderd mensen stonden de ploeg op de Amsterdamse luchthaven op te wachten. Bij de aankomsthal was een oranje loper neergelegd om de olympiërs te onthalen. Een groot deel van de 38 sporters die deze Spelen voor Nederland uitkwamen, zat op de vlucht. En ook al voor de landing was er een spectaculair gebaar voor de olympische helden.

Gevechtsvliegtuigen F-35

Tijdens de vlucht van TeamNL in een Boeing 737-800 van KLM werden de atleten in het Nederlandse luchtruim begeleid door F-35’s. In de cockpit was een bordje neergezet met de tekst: "Welkom thuis, TeamNL".

Diverse olympiërs vergaapten zich via het raampje van het vliegtuig aan het schouwspel met de gevechtsvliegtuigen. Xandra Velzeboer schrijft bijvoorbeeld: "Zo enorm cool! Het beste 'welkom thuis' dat maar mogelijk is." De foto hieronder is door Kjeld Nuis geplaatst in een story op Instagram.

©Instagram Kjeld Nuis

Koning

Na de terugkomst op Nederlandse bodem is er maandag voor de sporters geen gezamenlijk programma. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia ontvangen de medaillewinnaars dinsdag op Paleis Noordeinde in Den Haag. Donderdag is er een huldiging in Heerenveen. Ook in verschillende andere gemeenten wordt gekeken naar mogelijkheden om de komende tijd huldigingen te organiseren.

Record

Na een voorzichtige start veroverde de Nederlandse ploeg in Milaan en Cortina d'Ampezzo twintig medailles, waarvan een recordaantal van tien gouden. Verder was er zeven keer zilver en drie keer brons. Nederland eindigde daarmee als derde in het medailleklassement, de hoogste eindklassering ooit bij de Winterspelen.

Vier jaar geleden eindigde Nederland in Beijing met zeventien medailles op de zesde plaats. Het recordaantal van 24 medailles dateert van de Winterspelen van Sotsji in 2014. Dat was toen goed voor een vijfde plaats in het medailleklassement.