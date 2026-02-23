Jutta Leerdam was met haar zilveren en gouden medailles een van de grote hoofdrolspeelsters van de Olympische Winterspelen in Milaan. Inmiddels zit het sportfestijn erop, en keren de atleten weer huiswaarts. Leerdam was echter al eerder vertrokken uit Italië, wat voor verbazing zorgde bij haar fans.

Die verbazing komt mede door een video die de topschaatsster zondag op haar TikTok-account plaatste. "Ik ben nu in Miami, maar ik mis de Olympische Spelen nu al", zo begon Leerdam haar verhaal.

Tegen dat gemis had ze een oplossing gevonden, zo vervolgde ze in de video: "Dus ik laat Jake (Paul, haar verloofde, Red.) mijn speciale pin op zijn pet dragen. Daardoor voelt het alsof ik terug ben in het olympisch dorp."

Verbaasde reacties

Dat Leerdam de Spelen zó mist, roept bij sommige volgers vragen op. Ze vertrok namelijk eerder uit Milaan dan nodig was en miste daardoor de sluitingsceremonie op zondagavond. Daar waren 26 van de 38 Nederlandse atleten wél bij.

"Waarom ben je weggegaan? Je had gewoon moeten blijven, net als iedereen", reageert een volger. Een ander vraagt zich ahrdop af waarom ze niet is gebleven voor de sluitingsceremonie.

Verklaring

Leerdam heeft echter een logische reden om in Miami te zijn, zo legt ze in een reactie op dezelfde video uit. "Ik ben vertrokken om Jake te steunen bij zijn operatie. Ik was bovendien al een week klaar met mijn wedstrijden". De reden dat Paul onder het mes moest, was zijn gebroken kaak die hij recentelijk opliep in een gevecht tegen Anthony Joshua.

Van hot naar her

Leerdam is in de tussentijd ook al naar Eindhoven afgereisd. Daar zat ze zaterdag in de Legends Lounge tijdens het duel tussen PSV en sc Heerenveen. Hoewel ze niet bij de sluitingsceremonie, is ze waarschijnlijk wel van de partij bij de officiële huldiging van de Nederlandse olympische medaillewinnaars op dinsdag 24 februari in Den Haag.