Voormalig wereldkampioen Chantal Van der Broek-Blaak heeft geweldig nieuws gedeeld. De onlangs gestopte topwielrenster is moeder geworden van een zoontje. 'Zo blij dat jij er bent'.

Van der Broek-Blaak is een van de beste wielrensters die Nederland ooit heeft gekend. Ze is drievoudig Nederlands kampioen, won de Amstel Gold Race en kroonde zich in 2017 wereldkampioen op de weg. Toch ging haar carrière als een nachtkaars uit en dat komt mede door haar 'grote geluk'.

Knuffeltjes en gebroken nachten

De ex-toprenster verwelkomt deze week zoontje Finn van den Broek. Ze deelt een schattige foto voor haar volgers op Instagram. 'Wij genieten al een paar dagen van dit grote geluk, de vele knuffeltjes en de gebroken nachten', schrijft ze. 'We zijn zo blij dat jij er bent!'

Het nieuws kan op honderden lieve reacties rekenen, waaronder vanuit het peloton. Ex-collega's Demi Vollering en Ellen van Dijk feliciteren het wielerkoppel met hun nieuwe liefde, net zoals ex-topschaatsster Ireen Wüst. De vader is Lars van den Broek, ook een voormalig wielrenner.

Diep dal

Zoontje Finn heeft met grote zus Noa direct een vriendin voor het leven. Van den Broek-Blaak keerde na de geboorte van haar eerste dochter terug in het peloton. Een jaar daarna werd ze Nederlands kampioen, maar belandde ze ook een diep dal. "Toen kwam alles eruit. Emoties, frustraties. Ik dacht echt: waar heb ik het verdomme allemaal voor gedaan?", zei ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Na het NK liet haar team SD Workx weten de wielrenster niet mee te nemen naar de Tour de France Femmes. "Ik kwam in een serieuze dip terecht, een zwarte periode. Het was een kantelpunt. Ik had nergens energie voor, vaak ziek. Echt wel burn-out-achtige klachten."

"Met alles wat ik heb laten zien én die NK-titel had ik op meer gehoopt. Op het voordeel van de twijfel. Maar ja, topsport is dan gewoon keihard. Ik wilde laten zien: hé, ik ben er nog hoor. Als moeder ben ik nog steeds dezelfde renster als vroeger. Maar als moeder staat je kind dan gewoon op één, simpel. Topsport is lastig als je concessies doet. Mijn leven was compleet veranderd."