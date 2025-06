De afgelopen weken werden op TikTok, Instagram en YouTube nogal privacygevoelige video's geüpload. Op een niet nader te noemen kanaal werden dronebeelden van woningen van bekende topsporters zonder toestemming geplaatst.

Op de video's waren de woningen van onder andere Eljero Elia, Ronald Koeman en Wout Weghorst te zien. Vooral op TikTok werden de beelden massaal bekeken, sommige meer dan 50.000 keer. In veel filmpjes zijn de huizen, tuinen en de nabije omgeving duidelijk herkenbaar. Op TikTok zijn de video's inmiddels verwijderd.

De slachtoffers reageren woedend over de inbreuk op hun privacy. Zo riep Elia via sociale media op om het account te rapporteren. Dat is terecht, want de politie laat aan De Telegraaf weten dat dit soort beelden niet bepaald legaal zijn. " U hebt te maken met de privacywetgeving. U mag alleen filmen of fotograferen waar u normaal gesproken ook mag komen en met het blote oog mag kijken. Tuinen of afgesloten terreinen filmen mag uitsluitend met toestemming van de eigenaar."

BN'ers

Naast Elia, Koeman en Weghorst zijn ook tal van andere bekende Nederlanders slachtoffer geworden van het desbetreffende kanaal. Ook de woningen van Najib Amhali, Arjen Lubach, Jandino Asporaat werden gepost. De laatstgenoemde deed, net zoals Elia, een oproep op sociale media om het account te rapporteren. "Ik begrijp werkelijk niet wat je bezielt om zoiets te doen", zo reageerde Asporaat. "Je brengt mij en mijn gezin onnodig in gevaar."

Redenen

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet je je aan de privacywet houden als je met een drone mensen duidelijk herkenbaar filmt. Dat mag alleen als je daar een goede wettelijke reden voor hebt. In de wet staan zes mogelijke redenen:

Het is nodig voor een afspraak of contract.

Er is een wettelijke plicht.

De persoon heeft toestemming gegeven.

Het is om iemands leven of veiligheid te beschermen.

Het hoort bij een taak van de overheid.

Je hebt een gerechtvaardigd belang.

Als je uiteindelijk dergelijke dronebeelden maakt, moet je duidelijk kunnen uitleggen op welke van de bovenstaande redenen je je baseert. Al lijkt het in het geval het niet nader te noemen kanaal dat degene achter het account niet aan een van de redenen voldoet. De Telegraaf meldt dat YouTube en Instagram inmiddels onderzoek doen naar het account.