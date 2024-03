Georginio Wijnaldum verkoopt luxe villa in Nederland, inclusief whirlpool met 'onderwater kleurentherapie'

Georginio Wijnaldum is al een tijdje uit beeld in Nederland, sinds hij in de zomer van 2023 PSG verruilde voor El-Attifaq in Saoedi-Arabië. Bij het Nederlands elftal gaf hij toe afgelopen zomer ook graag naar Feyenoord te willen, maar niet in wilde leveren op z'n salaris. Nu krijgt hij binnenkort ook extra inkomsten uit de verkoop van een villa in Nederland.

Over de financiële status van Wijnaldum hoeft niemand zich druk te maken. Hij verdient bakken met geld in het Midden-Oosten. Maar toch zag de international van Nederland niks meer in zijn luxe villa in Rhoon. Hij heeft 'm namelijk te koop gezet. Blijkbaar wil hij ervan af en het geld innen om weer verder te investeren. Zeker nu hij toegegeven heeft dat een terugkeer naar Nederland niet zomaar meer gaat gebeuren.

Georginio Wijnaldum was graag bij Feyenoord teruggekeerd: 'Maar wilde niet te veel inleveren' Georginio Wijnaldum is terug bij het Nederlands elftal. De in Saoedi-Arabië spelende middenvelder vertrok deze zomer bij Paris Saint-Germain en had graag terug gewild naar Feyenoord. Zo ver kwam het echter niet.

Dus kan zijn villa in de buurt van Rotterdam in de verkoop. Blijkbaar is het niet meer nodig om die villa in Nederland aan te houden. Er is al een koper voor het pand, dat een woonoppervlak heeft van 175 vierkante meter. De woning stond te koop voor 799.000 euro en is zelfs al verkocht onder voorbehoud, als we Funda moeten geloven. Volgens Bekende Buren kocht Wijnaldum de woning zelf in 2009 voor 480.000 euro. Flink wat overwaarde, maar aan de foto's te zien is er ook wel wat verbouwd. Ook liggen er zonnepanelen op het dak.

De achterkant van de villa die Georginio Wijnaldum te koop heeft gezet. ©Funda

Whirlpool met 'onderwater kleurentherapie'

Wijnaldum heeft nog een stuk bij de achtertuin erbij gekocht van zo'n 55 vierkante meter, waardoor de vrijstaande villa aan het water ligt en er flink gechilld kan worden in het zonnetje, als het weer in Rhoon dat toelaat. Liever bij het water, maar dan verwarmd? Dan is er in de badkamer binnen een whirlpool, met 'onderwater kleurentherapie' en bluetooth bediening. Onderwater kleurentherapie is een lichtspel, waar het lichaam en de geest verschillend op kan reageren. Blauw licht werkt kalmerend, geel bijvoorbeeld stimuleert creativiteit.

Creatieve middenvelder

Wijnaldum is wel een creatieve middenvelder, dus wellicht heeft hij wel veel in zijn whirlpool gezeten. In ieder geval doet hij 'm in deze woning van de hand. Wellicht heeft hij in zijn andere woningen eenzelfde bubbelbad. Hij hoopt zich met zijn kwaliteiten in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman en zo op zijn 33ste mee naar het EK voetbal in Duitsland te mogen.

EK voetbal met Nederland

Het Nederlands elftal speelt daar in Groep D tegen Frankrijk, Oostenrijk en een land dat de komende week moet strijden om dat laatste ticket. Wales, Polen, Finland of Estland komt er nog bij in die groep. Voor het EK begint, oefent Oranje nog tegen Schotland (22 maart), Duitsland (26 maart), Canada (6 juni) en IJsland (10 juni). Wijnaldum zit in ieder geval bij de eerste twee wedstrijden bij de selectie.