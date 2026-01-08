Joy Beune kan weer lachen na het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De topschaatsster werd op ludieke wijze gefilmd in een keuken én liet daarbij een uitstekende 'life hack' zien.

Carolien Visser, een contentmaker van Team NL, stond met Beune in een keuken. De topschaatsster van Team IKO-X2O moest daarbij een ui snijden. Dat zorgt normaal gesproken voor tranen, maar daar blijkt Beune de gouden tip voor te hebben.

De 26-jarige uit Borne deed namelijk de deksel van een pan voor haar gezicht, terwijl ze de capuchon van haar trui daar weer strak overheen trok. Op die manier kreeg Beune niet de lucht in haar gezicht en daardoor geen tranen in haar ogen. Een ideale life hack. Visser kon er wel om lachen. 'Niet gehuild, niet geademd', schreef ze bij de video in haar Instagram Stories.

Olympische Spelen

Beune bereidt zich langzaam maar zeker voor op de Olympische Spelen, deze februari in Milaan. Daar doet de stayer mee aan de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Zij hoopte eigenlijk ook aan de 1500 meter mee te doen, maar op het OKT viel zij nét buiten het podium. Aan het begin van haar race zat ze te knoeien met haar schaatspak en had ze een misslag, wat uiteindelijk fataal bleek.

Ze kwam namelijk nog geen twintig honderdsten tekort op de schaatsmijl. Beune reed een tijd van 1.53.22, terwijl winnares Antoinette Rijpma-de Jong een tijd reed van 1.53.02. Femke Kok en Marijke Groenewoud eindigden daar nét achter.

