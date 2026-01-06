Topschaatsster Joy Beune ontbreekt tijdens de Spelen op haar geliefde 1500 meter. De Nederlandse wereldkampioene wist zich tijdens het OKT niet te plaatsen voor die afstand en dat levert behoorlijk wat verontwaardiging op. Ook bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Beune won dit jaar drie World Cups op de 1500 meter en is ook de regerend wereldkampioene, maar had tijdens haar rit op de 1500 meter op het OKT een probleem met de rits van haar pak en maakte daardoor een misslag. Dat had als gevolg dat ze buiten de top drie viel op haar geliefde onderdeel. Er ontstond al veel ophef na afloop van de race.

Kjeld Nuis sprong in de bres voor zijn vriendin en vond het hoog tijd voor aanwijsplekken voor de beste schaatsers. "Daar ben ik het mee eens, als je het al zo lang laat zien...", zegt Van As daarover in de Sportnieuws.nl-podcast EN Door. "Er moeten een paar aanwijsplekken zijn. En om die andere plekken kan er gestreden worden."

'Het slaat nergens op'

Ook Hoog begrijpt de frustratie van Nuis 'heel goed'. "Want het slaat nergens op dat zij niet naar de 1500 meter gaat", aldus de olympisch kampioene. "Het slaat nergens op. Ze is wereldkampioen, ze heeft weet ik veel hoeveel World Cups gewonnen op die afstand. Het is háár afstand."

'Dit waren wel de regels'

"Dus dat slaat nergens op en het is ook oneerlijk", benadrukt ze nogmaals. "Alleen dit waren wel de regels. En iedereen wist van tevoren: op het OKT moet je het doen. Als je dan een misslag maakt, ja dan ga je dus niet naar de Spelen op die afstand. Dat is heel bot. Maar ja..."

De KNSB besloot ook om Beune geen aanwijsplek te geven. Dat had ermee te maken dat de drie geplaatste schaatsers allemaal kans maken op een medaille in Milaan. Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud zullen daar in februari aan de start verschijnen van de 1500 meter.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. Ook het 'doodenge' optreden van wielerheld Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.