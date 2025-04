Nieuw hoofdstuk in liefdessoap wereldberoemd sportkoppel: oud-topvoetballer wakkert geruchten aan

De afgelopen weken was de sportwereld in rep en roer door het liefdesdrama tussen oud-tennisster Ana Ivanovic en voormalig voetballer Bastian Schweinsteiger. De verhalen over een scheiding van het sportkoppel stapelden zich de afgelopen tijd in rap tempo op. De Duitser heeft met een opvallende foto voor nieuwe geruchten gezorgd.

Ivanovic en Schweinsteiger vormden al jaren het droomkoppel de sportwereld, maar de afgelopen weken waren er flink wat scheurtjes zichtbaar. Het viel mensen op dat beiden hun trouwring niet meer droegen en ook waren er geruchten dat de tennisster en de voetballer al maanden niet meer samenwonen.

Foto met trouwring

Het leek dus wachten op een officieel bericht over een scheiding vanuit een van de twee voormalig topsporters, maar Schweinsteiger heeft met een nieuwe foto voor flink wat nieuwe speculatie gezorgd. De oud-international plaatste dinsdag op zijn Instagram een plaatje waarop hij poseert met de beker van de Champions League. Het valt daarbij op dat hij zijn trouwring weer om heeft en dus lijkt er weer hoop te zijn voor het kopppel.

Dat Schweinsteiger met de beker poseert, is overigens niet zonder reden. De finale van het toernooi wordt dit seizoen gespeeld in de Allianz Arena, het stadion van Bayern München. Schweinsteiger speelde het grootste deel van zijn carrière voor die club.

Verkoop van luxe villa

Ondanks de foto van de Duitse voetballer heeft het er wel veel van weg dat de twee daadwerkelijk uit elkaar gaan. Volgens het Duitse magazine Gala hebben ze een van hun villa's op het Spaanse eiland Mallorca verkocht. Daarbij was er ook sprake van een boedelscheiding. Dat is een duidelijk teken dat de scheiding aanstaande is, want daarbij worden de spullen uit het huis tussen de twee partijen verdeeld.

Opvallend is dat Ana de meeste tijd doorbracht in de villa op Mallorca, vaak in het gezelschap van haar ouders Dragana en Miroslav, die daar op hun kleinkinderen Luka (7), Leon (4) en de jongste Thea (1) pasten.

Schweinsteiger verbleef daarentegen vaker in zijn blokhut in het Oostenrijkse Tirol, zonder Ana. In diezelfde periode werd hij regelmatig gezien met de Duitse presentatrice Esther Sedlaček, die volgens Duitse tabloids de reden zou zijn voor het stuklopen van het huwelijk.