Nieuw sportkoppel Pien Sanders en Jill Roord laat volgers watertanden: 'Zo lekker'

Tophockeyster Pien Sanders en Oranje Leeuwin Jill Roord hebben veel fans op TikTok. Daar maken ze steeds meer content samen en die wordt zelfs internationaal bekeken. Hoewel buitenlandse volgers niet alles verstaan, genieten ze wel van de beelden.

De twee topsporters kunnen het erg goed met elkaar vinden en verschijnen steeds vaker op elkaars sociale media. Dit keer namen ze een filmpje op waarin ze hun mening geven over een broodje. Dat zorgt nog bijna voor ruzie.

Tophockeyster deelt beelden van groot succes, voetbalvriendin Jill Roord reageert: 'Ik vind je leuk' Pien Sanders kende een prachtig paasweekend. De hockeyster won met haar HC Den Bosch voor de derde keer de Euro Hockey League. Na afloop van de met 5-1 gewonnen finale barstte er uiteraard een feestje los en dat viel ook in de smaak bij een bekende voetbalster.

Kibbelen

De twee discussiëren even wie het eerste broodje mag eten. Roord trekt die meteen naar zich toe, dus gaat Sanders daar maar mee akkoord. Vervolgens krijgt de hockeyster nog commentaar op de manier waarop ze eet. "Dat bepaal ík wel", bijt Sanders van zich af.

Aubergine

Gelukkig blijft er voor Sanders nog een lekker broodje over met Aubergine. "Aubergine voor mijn meissie, een obsessie", zegt Roord terwijl ze haar vriendin het eten overhandigd. De olympisch kampioene begint vervolgens in het Engels verder te praten.

Topschaatster Femke Kok trots op opvallend lichaamsdeel: 'Zo blij mee' De Nederlandse schaatster Femke Kok is momenteel in Spanje lekker aan het bijkomen van het afgelopen schaatsseizoen. Ze zorgt daarbij goed voor zichzelf.

"Eggplant, for my English followers", zegt ze. Waarna Manchester City-middenvelder Roord opmerkt dat het broodje gezond smaakt. Sanders reageert sarcastisch. "Echt fucking gezond, fucking dikke foccacia, fucking gefrituurde eggplant. Als je wil afvallen moet je dit eten."

De meningen over het eten zijn duidelijk het eerste broodje was 'echt heel top' en 'echt zo lekker', volgens Roord. Het tweede was wat minder, vond de voetbalster. "Die heb ik ook alleen voor jou gekozen", zegt ze tegen Sanders. "Ik zou nooit voor aubergine gaan."

Spanning neemt flink toe bij bekend schaatskoppel: 'Wanneer dan?' Het zijn spannende tijden voor de Nederlandse schaatser Wesly Dijs (29) en zijn Noorse partner Martine Ripsrud (29). De twee zijn in verwachting van hun eerste kindje, en dat kan ieder moment komen...

Buitenlandse volgers

Volgers zijn blij dat ze steeds meer content te zien krijgen van de twee topsporters. "Jullie zijn zo cute", "Love jullie content" en "Super leuk om jullie zo te zien", zijn een aantal reacties.

Ook buitenlandse fans reageren, al snappen die er niet veel van. "Ik ben Schots en begreep alleen 'fucking' en 'eggplant'", schrijdt een van hen.

Hoogtepunten

Sanders beleefde afgelopen weekend nog een hoogtepunt in haar carrière. De hockeyster won met haar HC Den Bosch voor de derde keer de Euro Hockey League.

Afgelopen zomer leverde ze ook een mooie prestatie, toen won ze met Nederland goud op de Spelen in Parijs. Dat deed ook haar toenmalige vriend Thijs van Dam met de mannen. Eind vorig jaar gingen ze uit elkaar. "Pien heeft besloten een andere weg in te slaan zonder mij en dat zal ik moeten respecteren, hoe moeilijk dat ook is", zo vertelde Van Dam vlak voor het einde van 2024 aan het Algemeen Dagblad.