Spanning neemt flink toe bij bekend schaatskoppel: 'Wanneer dan?'

Het zijn spannende tijden voor de Nederlandse schaatser Wesly Dijs (29) en zijn Noorse partner Martine Ripsrud (29). De twee zijn in verwachting van hun eerste kindje, en die kan ieder moment komen...

In oktober vorig 2024 maakte het schaatskoppel bekend dat Ripsrud zwanger is, en dat het kindje in april verwacht wordt. Inmiddels is het al bijna mei, en de baby is nog niet geboren. Het zou nu dus ieder moment kunnen gebeuren.

"Wanneer zal ze hier zijn?"

De Noorse schaatster deelde op donderdag een foto op haar Instagram-story, met daarop de tekst "Verwachtingsdatum. Wanneer zal ze hier zijn?" verwijzend naar de baby. Laten we hopen dat de bevalling ergens deze dagen voorspoedig mag verlopen. Dan kunnen de twee eindelijk genieten van hun dochtertje en het ouderschap.

@martineripsrud in haar Instagram-story

Wesly Dijs

Dijs, die in Soest is geboren en uitkomt voor Team Reggeborgh, richt zich voornamelijk op de 1000 en 1500 meter. Op de schaatsmijl behaalde hij tijdens de NK afstanden tweemaal een bronzen medaille. Daarnaast won hij samen met het Nederlandse team zilver op de teamsprint tijdens de WK afstanden van 2023.

De Nederlander maakt al sinds 2018 deel uit van Team Reggeborgh. Op de site van het team staat: "Wesly Dijs is de nestor van het team. Niet de oudste, wel de schaatser die vanaf het begin deel uitmaakt van Schaatsteam Reggeborgh."

Martine Ripsrud

Ook Ripsrud focust zich vooral op de middellange afstanden. In internationale wedstrijden eindigt ze meestal buiten de top tien, maar bij de Noorse kampioenschappen valt ze wel veelvuldig in de prijzen. Zo werd ze in 2024 tweede op het Noorse sprintkampioenschap en sleepte ze zilveren medailles binnen op zowel de 500 als de 1000 meter tijdens het Noorse afstandenkampioenschap.