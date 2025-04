Tophockeyster deelt beelden van groot succes, voetbalvriendin Jill Roord reageert: 'Ik vind je leuk'

Pien Sanders kende een prachtig paasweekend. De hockeyster won met haar HC Den Bosch voor de derde keer de Euro Hockey League. Na afloop van de met 5-1 gewonnen finale barstte er uiteraard een feestje los en dat viel ook in de smaak bij een bekende voetbalster.

Dat blijkt uit beelden die Sanders deelt na de zege op het Belgische Braxgata HC. Via haar eigen Instagramkanaal plaatste ze wat foto's van de memorabele middag met haar Bossche ploeggenotes. Jill Roord, een van de sterkhouders van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam, reageerde razendsnel: "Ik vind je leuk", schrijft ze in Engelse bewoording. Het is voor Sanders reden om de voetbalster hockeywife te noemen.

De Oranje Leeuwin heeft het de laatste maanden namelijk bijzonder gezellig met de hockeyster. Ze duiken steeds vaker samen op en de belangrijke finale was daarop geen uitzondering.

Onderonsje tussen Roord en Sanders

Roord was namelijk ook aanwezig bij de wedstrijd. Via TikTok deelde een fanaccount van aanvoerster Sanders ook wat foto's van de wedstrijd en het feestje naderhand. Op de eerste foto is een onderonsje tussen haar en Roord te zien. Op het medium raken gebruikers vervolgens niet uitgepraat over de foto van het duo.

Relatie met hockeyer strandt na tien jaar

Sanders had tien jaar lang een relatie met Thijs van Dam. Zij werden afgelopen zomer allebei olympisch kampioen. Sanders bij de hockeyster, Van Dam bij de hockeymannen. Vlak voor de jaarwisseling liep de relatie spaak. "Pien heeft besloten een andere weg in te slaan zonder mij en dat zal ik moeten respecteren, hoe moeilijk dat ook is", zo vertelde Van Dam vlak voor het einde van 2024 aan het Algemeen Dagblad.

Overigens was de zoveelste prijs van Sanders in haar carrière financieel gezien geen absolute vetpot. Het volledige team kreeg in totaal 10.000 euro, wat dus verdeeld moet worden over alle spelers.