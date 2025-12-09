Hélène Hendriks is nog altijd niet hersteld van haar rugoperatie afgelopen zomer. De populaire sportpresentatrice (45) moest worden geholpen aan een beknelde zenuw en de revalidatie neemt maanden in beslag. Maandag gaf ze een update over haar gezondheid.

Hendriks, werkzaam bij Ziggo Sport tijdens de Champions League, Europa League en Conference League, is 'nog iedere dag aan het revalideren', zegt ze in gesprek met RTL Boulevard. Maar: "Het gaat hartstikke goed. Revalideren kost tijd, maar als je het gedisciplineerd doet, dan is het prima. Het is niet dat ik aan mega zware gewichten hang, maar als je secuur je oefeningen blijft doen, ga je steeds stappen vooruit." Dat is dan ook de status van de 45-jarige Hendriks: elke keer een stapje beter.

'Ik ben wel wat gewend'

Ze kan daarin ervaring putten uit haar 'vorige leven' als topsportster. Ze was vroeger tophockeyster en weet dus wel hoe het in z'n werk kan gaan met blessures. "Ik kom uit de topsport en daar heb je wel vaker behoorlijke blessures waar je van moet revalideren. Ik ben dus wel wat gewend. Het is maar net hoe je er zelf in staat." Inmiddels is ze in ieder geval goed genoeg hersteld om haar werkzaamheden op televisie op te pakken.

Kostbare operatie

Zo verschijnt ze regelmatig bij Ziggo Sport om de presentatie van het voetbal op zich te nemen. Ze staat al vaak uren te werken bij bijvoorbeeld Ajax, Feyenoord en PSV. Hoe anders was dat enkele maanden geleden. Vlak na haar operatie lag ze er wekenlang uit en miste ze een groot deel van haar eigen talkshow. De Oranjezomer/De Oranjezondag werd wekenlang gepresenteerd door Johnny de Mol. Na flinke kritieken op de vervanger van Hendriks werd hij aan de kant gezet voor Thomas van Groningen.

Nieuwe podcast met Noa Vahle en Merel Ek

Pas in de laatste twee weken van haar talkshow keerde het vaste gezicht terug aan de desk. Dat moest toen staand aan een soort bar, want zitten kon ze al die tijd nog niet. Inmiddels gaat het stukken beter en breidt ze haar werkzaamheden verder uit. Zo komt er binnenkort een podcast met haar, Noa Vahle en Merel Ek. De drie vrouwen groeiden de afgelopen jaren uit tot graag geziene gezichten op de Nederlandse televisie. Vahle, de dochter van Linda de Mol, werkt met Hendriks ook samen bij Ziggo Sport. Ek kennen ze van hun optredens bij Vandaag Inside.