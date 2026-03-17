Oud-topvoetballer Quincy Promes heeft via zijn advocaten een bekentenis afgelegd over de steekpartij waarvan hij verdacht wordt. Dat meldt raadsvrouw Carry Knoops in een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige Promes, die voorheen voor Ajax, FC Twente, het Nederlands elftal en Spartak Moskou speelde.

Promes heeft toegegeven dat hij tijdens een feest in Abcoude een ver familielid "eenmaal met een zakmesje heeft gestoken". Dat zei een van de advocaten van Promes dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen de oud-Ajacied.

Promes heeft volgens raadsvrouw Carry Knoops zijn eerdere stilzwijgen doorbroken en "voor het eerst echt openheid van zaken gegeven".

Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes van grootschalige cocaïnesmokkel en van de steekpartij. Voor beide zaken legde de rechtbank hem in totaal 7,5 jaar cel op. Volgens zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops heeft Promes niets met de cocaïnesmokkel te maken. Het advocatenpaar staat hem sinds kort bij.

Familielid

Eerder werd het slachtoffer van de steekpartij als een neef van Promes omschreven. Volgens zijn advocaten betrof het geen neef, maar een "ver verwijderd familielid". De man zou tijdens het feest in juli 2020 juwelen hebben gestolen, met ruzie en geweld tot gevolg.

Hoger beroep

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes eerder bij verstek tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.

Voetbalcarrière

De Nederlander speelde van 2019 tot 2021 bij Ajax, daarvoor bij FC Twente en Go Ahead Eagles. Vervolgens vertrok hij naar Rusland, waar hij onder contract stond bij Spartak Moskou. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland en dus kon hij ondanks zijn veroordeling actief blijven als voetballer. Promes vertrok in 2024 naar Dubai United. Tijdens een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten werd hij op het vliegveld aangehouden vanwege een ander incident. Nadat hij een tijdje vast zat in Dubai, werd hij uitgeleverd aan Nederland.