Nieuwe problemen voor oud-profvoetballer Quincy Promes. Zijn advocaten melden dat hij opnieuw voor de rechter moet verschijnen. Dit keer heeft justitie haar zinnen gezet op het innen van geld dat hij met zijn criminele activiteiten heeft verdiend. Dat is een nieuw hoofdstuk in een rumoerige periode voor de gevallen aanvaller.

Quincy Promes heeft het op dit moment al druk met twee lopende rechtzaken, maar daar komt er binnenkort nog eentje bij. Begin 2024 werd hij al veroordeeld tot zes jaar voor betrokkenheid bij het smokkelen van drugs. Bovendien kreeg hij een jaar later ook nog een celstraf van zo'n anderhalf jaar aan zijn broek vanwege het steken van zijn neef tijdens een feestje. Daartegen ging de voormalig topvoetballer in hoger beroep, waardoor beide zaken nog altijd lopen.

Nieuwe rechtszaak

In maart van dit jaar kwam na lange tijd het nieuws naar buiten dat Promes bekend zou hebben dat hij zijn neef heeft gestoken. Eerder wilde hij daar juist niks over verklaren, aangezien hij woedend en tegelijk angst had richting de Nederlandse justitie. Zij zouden hem hebben verketterd en weggezet als crimineel.

Dinsdag bevestigde de advocaat van Promes, Geert-Jan Knoops, dat hij nu dus opnieuw voor de rechter wordt gesleept vanwege het geld dat hij verdiende met de zeer lucratieve drugshandel. De opbrengsten die Promes, samen met medeverdachte Marylio V., verdiend zou hebben, wil de staat hen ontnemen. De eerste sitting van de nieuwe zaak zal op vrijdag plaatsvinden.

Inleidende zitting

Vrijdag wordt tijdens de inleidende zitting naar alle waarschijnlijkheid ook bekend gemaakt hoeveel geld de Nederlandse staat eist van Promes en zijn kompaan. Hij zal er zelf overigens niet bij zijn, aangezien hij alleen 'achter gesloten deuren' wil praten. Zijn beide advocaten, het echtpaar Knoops, zijn wel van de partij.

Promes werd ongeveer een jaar geleden opgepakt door de politie in Dubai, nadat het onderzoek naar hem al jaren liep. Eerst wilde dat land hem niet uitleveren, waardoor hij zelfs nog even terugkeerde in het professionele voetbal. Vrij snel daarna werd hij uitgeleverd aan Nederland, waar hij nog altijd vastzit. Zijn carrière bracht hem onder meer langs FC Twente, Ajax en Spartak Moskou. De Amsterdammer speelde bovendien vijftig interlands voor het Nederlands elftal.

