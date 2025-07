Het programma van sportpresentatrice Hélène Hendriks moet het nog altijd doen zonder het vaste gezicht. De populaire vrouw werd maanden geleden geopereerd en het herstel duurt langer dan verwacht. Daardoor gaat De Oranjezomer voor de tweede keer deze zomer op de schop. Er zit vanaf maandag 7 juli een nieuwe presentator én de uitzending begint op een ander tijdstip.

Hendriks, die het slot van de Europese voetbalcompetities ook al miste vanwege haar operatie, zou eigenlijk 'haar' talkshow De Oranjezomer weer mogen presenteren. Maar een mysterieuze operatie, waar geen details over worden gedeeld, pakte anders uit dan verwacht. Daardoor werd Johnny de Mol door SBS 6 gestrikt als vervanger. Zijn invalbeurt werd door critici slecht ontvangen. Hij zou een dergelijke talkshow niet 'kunnen' presenteren. Mede daarom komt de verandering van presentator de zender ook wel goed uit.

Nieuwe presentator

De Mol is sinds maandag 7 juli vervangen door Thomas van Groningen. De politiek verslaggever neemt plaats op de stoel in de studio waar normaliter Hendriks zou zitten. De Mol had bij zijn afscheid van het programma de vrijdag ervoor nog een boodschap voor de presentatrice van Ziggo Sport. "Ik wil Hélène bedanken. Die heeft elke dag lief geappt en gebeld. Als ik er even doorheen zat, was ze er elke dag voor mij. Terwijl ze het zelf ook niet makkelijk heeft", zei hij, gevolgd door een boodschap voor zijn opvolger Van Groningen.

Wie is Thomas van Groningen?

De 35-jarige Van Groningen is afgestudeerd journalist en kende al vele werkgevers. Zo was en is hij vaak te gast bij Vandaag Inside. Het praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is momenteel met vakantie en keert pas in augustus terug. Vandaar dat Van Groningen wel tijd had om in te vallen totdat Hendriks weer terug is. In 2024 maakte hij zijn debuut als talkshowhost bij Op1.

Nieuwe tijd

Hij krijgt bij De Oranjezomer meteen te maken met nog een grote verandering. De talkshow begint de komende periode niet om de gebruikelijke tijd van 21.35 uur op SBS 6, maar wordt een kwartier vervroegd. Het programma is doordeweeks elke dag vanaf 21.20 uur te zien. In de eerste aflevering van nieuwe presentator Van Groningen was onder meer Noa Vahle te gast. De dochter van Linda de Mol is collega-sportpresentatrice van Hendriks bij onder andere Ziggo Sport.