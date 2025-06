René van der Gijp is bang voor de dood en wat er nog komen gaat. Maar de oud-voetballer was volgens zijn eigen gevoel al een keer dicht bij de dood. Dat gebeurde toen hij ineens niet lekker werd in de auto en bijna een tankstation in reed. "Het is meer dan tien jaar geleden, maar ik denk er nog steeds weleens aan", zegt hij.