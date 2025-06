Ajax heeft Vitezslav Jaros op huurbasis binnen. De Tsjechische keeper komt voor één seizoen over van Liverpool, waar hij al samenwerkte met nieuwe Ajax-trainer John Heitinga. Er is geen optie tot koop bedongen in de deal.

De Amsterdammers zijn druk bezig op de transfermarkt. Niet alleen werd het contract van de 41-jarige keeper Remko Pasveer met één jaar verlengd, ook zou de club een oogje hebben op jeugdinternational Joeri Heerkens. De Nederlandse goalie staat momenteel onder contract bij Sparta Praag.

"W zijn erg blij dat we Vitezslav naar Amsterdam hebben kunnen halen", zegt Alex Kroes op de eigen site. De technisch directeur gaat verder: "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij de nodige ervaring opgedaan en heeft hij als reservedoelman volop meegedraaid met de Engelse kampioen."

Ajax in gesprek met oude bekende: 'Had gehoopt dat het langer geheim bleef' Ajax hoopt de 39-jarige Urby Emanuelson aan de technische staf toe te voegen. De oud-speler van de Amsterdammers moet een functie krijgen in de technische staf van nieuwe trainer John Heitinga. Emanuelson bevestigt dat er gesprekken plaatsvinden.

Raul Moro

Verder zou Ajax een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Raul Moro, meldt De Telegraaf. De Spaanse buitenspeler werd in de winter al in verband gebracht met de club uit de hoofdstad, maar raakte toen geblesseerd. Kroes schakelde door en haalde Oliver Edvardsen voor de linksbuitenpositie. Het is nog onduidelijk of Ajax rekent op een vertrek van een van de buitenspelers.

PSV opent Eredivisie met 'kampioensduel', Ajax ontvangt promovendus; ook datum topduels bekend De eerste speelronde voor het komende seizoen in de Eredivisie is bekend. Opvallend genoeg begint landskampioen PSV tegen de club waar het de afgelopen twee jaar de titel tegen won: Sparta Rotterdam. Ajax start met een thuiswedstrijd tegen een promovendus.

Jakov Medic

Naast de komst van meerdere spelers, is Kroes ook druk bezig met het opruimen van de selectie. Zo zou Jakov Medic - die afgelopen seizoen verhuurd werd aan VfL Bochum - op weg zijn naar Norwich City. Ajax zou nog twee miljoen euro voor de Kroatische verdediger kunnen krijgen. De 26-jarige Medic kwam twee seizoenen geleden voor drie miljoen euro over van St. Pauli en was een van de vele aankopen van Sven Mislintat.

