De eerste speelronde voor het komende seizoen in de Eredivisie is bekend. Opvallend genoeg begint landskampioen PSV tegen de club waar het de afgelopen twee jaar de titel tegen won: Sparta Rotterdam. Ajax start met een thuiswedstrijd tegen een promovendus.

Woensdagochtend om 09.00 uur valt het volledige conceptprogramma op de mat. Vooralsnog zijn alleen de eerste speelronde en de ontknoping van de competitie bekend. Vooral in de laatste paar speelrondes staan enkele krakers op het programma. De eerste Klassieker is in speelronde 16, weet ESPN, op 13 of 14 december.

PSV gaat de mist in met felicitatie aan sterspeler Noa Lang: 'Wie is dit?' Noa Lang viert dinsdag zijn 26e verjaardag en werd om die reden in het zonnetje gezet door zijn club PSV. Tenminste, dat was de bedoeling. Op Instagram krijgt de Eindhovense club de nodige kritiek op de post.

Eerste speelronde Eredivisie

PSV start op zaterdag 9 augustus om 21.00 uur aan de Eredivisie. Dan ontvangt het Sparta Rotterdam, waar het afgelopen seizoen voor de tweede keer op rij kampioen tegen werd. Even daarvoor (aftrap 18.45 uur) trapt Feyenoord af tegen NAC Breda. Ajax speelt pas een dag later, tegen promovendus Telstar met de klassieke aftraptijd 14.30 uur.

De 𝗩𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗟𝗼𝘁𝗲𝗿𝗶𝗷 𝗘𝗿𝗲𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲 trapt af op vrijdag 8 augustus... 👀



🔜 Concept speelschema 2025/'26

📅 Woensdag 18 juni

🗞️ https://t.co/jDEuA761jE pic.twitter.com/dXIAwmDeWN — Eredivisie (@eredivisie) June 17, 2025

Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles openen het bal op vrijdag 8 augustus. Op zondag 3 augustus speelt landskampioen PSV de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles.

Spannend slot

Ook is duidelijk op welke dagen de topduels gespeeld worden. Hieronder zie je wanneer PSV, Ajax en Feyenoord tegen elkaar spelen. Het gaat wel om het conceptprogramma, dus er kunnen nog zaken gewijzigd worden.

Datum Wedstrijd 21 september PSV - Ajax (14.30 uur) 26 oktober Feyenoord - PSV (14.30 uur) 14 december Ajax - Feyenoord (nnb) 30 / 31 januari of 1 februari PSV - Feyenoord (nnb) 20 / 21 / 22 maart Feyenoord -Ajax (nnb) 2 / 3 mei Ajax - PSV (nnb)

Remko Pasveer (41) weet van geen ophouden en gaat concurrentie aan met jonkies bij Ajax Remko Pasveer blijft bij Ajax. De Amsterdammers schotelen de 41-jarige doelman binnenkort een contract van nog een jaar voor. Dan zou Pasveer de strijd onder de lat aan moeten gaan met keepers die nog niet geboren waren toen hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

De laatste speeldag wordt afgewerkt op zondag 17 mei 2026. PSV ontvangt dan FC Twente. Ajax (uit naar Heerenveen) en Feyenoord (uit naar PEC Zwolle) hebben op papier makkelijkere afsluitingen.

Eerste speelronde Keuken Kampioen Divisie

Dinsdagmiddag werd ook de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie bekendgemaakt. Almere City (thuis tegen Vitesse), Willem II ( uit tegen ADO Den Haag) en RKC Waalwijk (uit naar Jong AZ) weten als degradanten ook waar ze aan toe zijn.

𝗞𝗲𝘂𝗸𝗲𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗲𝗻 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲 𝟴 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 🍿⚔️



Naar welke wedstrijd kijk jij uit? 🤔

#KeukenKampioenDivisie pic.twitter.com/GUhYHE8s5o — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) June 17, 2025

Ook voor de KKD rolt woensdagochtend 09.00 uur het conceptprogramma uit.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en deeerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.