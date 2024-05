Noa Vahle baalt van klus om naar Joost Klein te gaan: 'Sta hier voor Jan Lul'

Noa Vahle (24) reisde zondag voor Talpa af naar Enschede, waar Joost Klein een concert zou geven. De zanger van 'Europapa' verscheen voor het eerst sinds het debacle bij het Eurovisiesongfestival in het openbaar. Vahle hoopte dat er iets bijzonders ging gebeuren.

Want waarom was Klein gediskwalificeerd bij het muziekfestival? Had hij daar in Zweden echt een dreigende opmerking of beweging gemaakt richting een medewerkster of camerabediende? Roddels zijn er genoeg, maar Klein zelf had er nog niks over gezegd. Vahle had vast de hoop dat ze bij het Freshtival in Enschede nieuwe informatie kon gaan delen met Nederland.

Joost Klein

Maar het liep anders. Vahle, die ook regelmatig sporters interviewt en komend seizoen voor Ziggo Sport gaat werken als verslaggever, kreeg in Enschede precies hetzelfde te zien als de normale toeschouwers. De show van Joost Klein dus, en verder niks. In het tv-programma De Oranjezondag vroeg Hélène Hendriks wat Vahle voor elkaar had gekregen in Twente. "Nou, Joost is weg en ik heb Joost ook niet gesproken", was haar antwoord. "Je kunt je afvragen wat ik hier doe, misschien sta ik hier wel voor Jan Lul."

Geslaagde dag

En daarna gooide ze haar teleurstelling eruit dat zij op deze klus was gezet. "Jullie kunnen het je ook wel voorstellen dat ik als sportverslaggever, op de dag dat er een ontknoping is in de Premier League en de laatste speelronde en de Eredivisie, het echt heel erg leuk vind om af te reizen naar Enschede", aldus de dochter van regisseur Sander Vahle en presentatrice en actrice Linda de Mol. "Om te kijken naar Joost Klein en vervolgens geen vraag te kunnen stellen. Dus een geslaagde dag, moet ik zeggen."

De Oranjezomer

Maandag 20 mei 2024 begint een nieuw seizoen van De Oranjezomer, met ook Hendriks als presentatrice. Ongetwijfeld zal Vahle daarin regelmatig opduiken. Genoeg sport deze zomer, met naast vaste prikken als Wimbledon en de Tour de France ook het EK voetbal en de Olympische Spelen te Parijs.