'Toen ik 14 was, schreef ik dit al op een lijstje': Noa Vahle (24) ziet droom uitkomen

Joy Beune deed het met haar nagels, Noa Vahle doet het met een lijstje: het manifesteren van haar doelen. De pas 24-jarige voetbalverslaggeefster schreef tien jaar geleden haar droom op een papiertje en zag die nu uitkomen. "Deze droom had ik al heel lang", zegt ze tegen Sportnieuws.nl.

Vahle was één van de stralende nieuwe gezichten op de perspresentatie van Ziggo Sport. De Nederlandse sportzender presenteerde de plannen voor het nieuwe voetbalseizoen, waarin de rechten van de Champions League, Europa League én Conference League allemaal naar de zender gaan. Met meer dan 500 extra wedstrijden, waren er ook nieuwe mensen nodig om die allemaal te presenteren.

Noa Vahle en Hélène Hendriks naar Ziggo Sport voor Europees voetbal, ook nieuwe mannelijke presentator Wat al even in de lucht hing, is dinsdag officieel bevestigd: verslaggeefster Noa Vahle gaat aan de slag bij Ziggo Sport. Die zender heeft vanaf komend seizoen de uitzendrechten voor Europees voetbal bemachtigd en zocht nieuwe mensen.

'Wow, dat is mooi'

De afgelopen anderhalf jaar zag Vahle presentator Wytse van der Goot bij de grote wedstrijden. Via haar werkgever Talpa (SBS/Veronica) kwam ze het gezicht van Ziggo Sport tegen bij duels in bijvoorbeeld de Europa League. Daar hoorde ze het eerst van het nieuws. "Dat was nog zo vroeg, maar ik dacht wel meteen: 'Wow, dat is mooi. Al het Europese voetbal naar één zender. Dat is bijzonder.' Ik wist ook meteen dat ik er onderdeel van wilde zijn."

Als puber een droom

Tien jaar geleden, toen Vahle nog een veertienjarige puber was, kreeg ze advies van iemand in haar omgeving. "Ik moest mijn dromen voor de toekomst op een lijstje schrijven. Die heb ik thuis nog steeds. Ik schreef op dat ik ooit de Champions League wilde verslaan. Dat ik dit volgend seizoen mag gaan doen is echt een droom die uitkomt dus."

Hélène Hendriks

Vanaf 15 augustus begint Ziggo Sport met uitzenden. Daarvoor is het EK voetbal en komen de Olympisch Spelen in zicht. Allemaal events waar Vahle bij betrokken is komende maanden. "Ik blijf ook bij Talpa namelijk", zegt ze. Daar maakt ze samen met haar vaste presentatrice Hélène Hendriks het officiële uitzwaaiprogramma van het Nederlands elftal. "En de talkshows blijven we ook samen doen. En er komt ook iets aan rondom de Olympische Spelen."

Noa Vahle en Hélène Hendriks krijgen goed nieuws van Oranje-spelers: 'We zijn niet gecanceld!' Noa Vahle en Hélène Hendriks gaan bij SBS op 8 juni een uitgebreid EK-programma maken. Dat maakten de twee tv-persoonlijkheden zondagavond bekend bij De Oranjezondag. Eerst dreigden de spelers van het Nederlands elftal met een boycot van de twee.

Samenwerking

Waar Hendriks is, is Vahle en andersom. De twee zijn de afgelopen maanden een vast 'setje' geworden en zijn inmiddels het vrouwelijke gezicht van voetballend Nederland geworden. Hoe bevalt die samenwerking met Hendriks eigenlijk? "Het gaat echt goed tussen ons. Zij heeft natuurlijk veel ervaring, dus ik kan veel van haar leren. Ze is ook kritisch als het moet, op een positieve manier."

Geen vakantie

De twee krijgen een waanzinnig drukke zomer tegemoet met alle sportevenementen. Gelukkig had Vahle daar al rekening mee gehouden in haar persoonlijke leven. "Ik had al geen vakantie gepland en dat is maar goed ook nu. Het EK, de Spelen en dan vanaf augustus volle bak bij Ziggo werken, dan blijft er geen tijd meer over. Ik moet maar eens gaan kijken of ik wat weekendjes tussendoor weg kan. Want die blijven dan gelukkig wel wat vrijer na de zomer."

Weekendje weg

Maar waar moet of wil ze dan nog naartoe? Weekendjes weg betekent vaak stedentrips in Europa, maar daar komt ze voor haar werk juist regelmatig. "Ik zal eens gaan kijken of ik bijvoorbeeld mijn verblijf kan verlengen als ik ergens met het voetbal gewerkt heb." Ze zou naar Roemenië kunnen, waar haar nieuwe collega Rafael van der Vaart ook woont. Ook hij was bij de Ziggo Sport presentatie en gaf een update over of hij in Oost-Europa blijft wonen.

Rafael van der Vaart geeft update over toekomst met Estavana Polman: 'Nog zeker een jaar' Rafael van der Vaart zag er dinsdag in een klap een hoop collega's bijkomen bij Ziggo Sport. De sportzender presenteerde de nieuwe ploeg voor komend seizoen, met daarin een aantal nieuwe namen. "Ik hou helemaal niet zo van verandering", zei Van der Vaart tegen deze site.

Vahle kijkt haar ogen uit

Het werken voor Ziggo Sport en het verslaan van alle Europese topwedstrijden en de Nederlandse clubs in die toernooien, kon niet mooier voor Vahle. Zeker ook de namen uit de voetbalwereld die nu haar directe collega's worden. Als alle namen even opgesomd worden, kan ze het zelf ook haast niet geloven. "Dat zijn echt de allerbeste analisten hè. En wat een ervaring hebben zij, ook in de voetbalwereld. En dat zijn nu mijn collega's."

Gouden Ballen

Ze sluit af met een anekdote over hoe ze naar Ziggo Sport keek toen het nog niet haar werkgever was. "Ik keek weleens naar Rondo, zag ik Marco van Basten en Ruud Gullit zitten. Dacht ik bij mezelf: 'Hoeveel Ballon d'Ors hebben die samen wel niet joh? (het antwoord is 4 Gouden Ballen, red.) Niet normaal. En daar mag ik nu mee gaan werken."