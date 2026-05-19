Een speciaal moment voor Humberto Tan. De zestigjarige voormalig sportpresentator heeft een geweldig traject doorstaan samen met zijn zoon. Dat alles om de cover van het bekende tijdschrift Men's Health te sieren.

Via Instagram deelt Tan zijn verhaal. De presentator van RTL Tonight trainde twaalf weken lang samen met zijn zoon Benjamin onder begeleiding van een personal trainer. Daarbij kregen ze een speciaal dieet, om "fitter dan ooit te worden". Bij de start woog Tan 95 kilogram, binnen korte tijd was daar al zeven kilogram vanaf.

Transformatie Humberto Tan

Tan ging vier dagen in de week naar de sportschool, ook probeerde hij dagelijks 7000 stappen te zetten. "Hoe dichter wij bij de fotografiedag kwamen, hoe strakker we ons aan het dieet hielden. Super trots op mijn zoon en ook geweldig om het samen met hem gedaan te kunnen hebben. Hij moest juist aankomen", beschrijft Tan.

Het resultaat mag er bij beiden wezen, zo valt te zien op de beelden. Tan heeft op zestigjarige leeftijd een afgetraind lichaam inclusief wasbordje. Ook zijn zoon is flink in spiermassa toegenomen. Samen hadden ze een fotoshoot voor Men's Health.

Complimenten van bekend Nederland

De nieuwste editie van het blad valt dinsdag op de mat bij abonnees, vanaf donderdag is het magazine in de winkels verkrijgbaar. Tan en zoon Benjamin kunnen rekenen op veel lof van bekende Nederlanders. Onder anderen oud-voetballer Ronald de Boer, oud-coureur Robert Doornbos, zanger Rolf Sanchez en fitfluencer Arie Boomsma reageren vol lof onder de post.

Einde van RTL Tonight

Tan is bezig aan zijn laatste weken bij talkshow RTL Tonight. Eind maart maakte de zender bekend dat de laatste uitzending op 12 juni van dit jaar is. In de zomer volgt een andere opzet van het programma en alleen Renze Klaver mag blijven. Daar was Tan best verbolgen over. "Natuurlijk knaagt het", reageerde hij in de podcast Lightless Lounge. "Loyaliteit wordt bestraft, natuurlijk voelt dat zo. Beau (zijn collega-presentator Beau van Erven Dorens, red.) en ik zitten wat dat betreft op één lijn."

Nieuwe liefde

Tan heeft in totaal drie kinderen: Isa, Julia en Benjamin. Die kreeg hij met Ineke Geenen, met wie hij bijna dertig jaar samen was. In 2023 kondigden ze hun breuk aan. Tan is sinds kort weer helemaal verliefd. Hij is als een blok gevallen voor een 24 jaar jongere vrouw.

