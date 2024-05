Oesters zorgen voor hilariteit bij etentje van Jutta Leerdam en haar zussen: 'En, is het lekker?'

Jutta Leerdam brengt het weekend door met haar zussen Beaudine en Merel. De drie waren zaterdag uit eten en genoten in de zon op het terras onder meer van wat oesters. Voor Beaudine leek het de eerste keer dat ze de lekkernij at.

Op één van de filmpjes op het Instagram-account van Leerdam zien we Beaudine een oester eten. Aan haar gezicht te zien moet ze duidelijk even wennen aan de smaak. "Het smaakt naar de zee", zegt ze tot hilariteit van haar oudere zussen. "Goed kauwen", tipt Jutta. "Ik vind het op zich wel lekker", beweert Beaudine dan, met enige twijfel in haar stem.

Lekker toetje

Als toetje wordt gekozen voor een stapeltje pannenkoeken met slagroom, zo lijkt het. Maar die blijken alleen voor de twee niet-topsporters te zijn. Jutta houdt het bij een wat calorie-armere variant, zo zijn we. "Het leven van een atleet", laat ze bij de foto weten. Haar blik lijkt daarmee nu al volledig op komend seizoen en de Olympische Winterspelen van 2026 gericht. Het worden spannende weken voor topschaatster Leerdam, die heeft besloten zich zelfstandig voor te bereiden op het komende seizoen.

Merel Leerdam geniet op het terras, rechts de toetjes. © Instagram Jutta Leerdam

Einde contract

Leerdams contract bij Team Jumbo liep in april af, waarna beide partijen besloten om niet met elkaar verder te gaan. Leerdam sprak vervolgens met nagenoeg alle teams - en vooral met Team IKO - maar koos er toch voor om solo te gaan schaatsen.

"Onderaan de streep nam het uiteindelijk meer van mij dan wat ik terug kreeg. En dat is voor beide partijen oké. Daarom ook echt alle liefde en respect naar Team IKO, die hebben meegedacht om mij in hun structuur te laten passen", schreef Leerdam op Instagram over haar keuze.

Meetrainen met de toppers

De KNSB bevestigde dat Leerdam bij de beste schaatsers hoort en daarom ook mag trainen op de tijden dat de andere teams ook op de baan staan. Daarnaast is het te verwachten dat de 25-jarige sprintster nog op zoek gaat naar trainers en eventuele semiprofs, waar zij zich aan kan optrekken.

De kracht van Leerdam ligt op de 1000 meter. Op de Olympische Winterspelen van 2022 pakte zij zilver op die afstand. Ook won zij al tweemaal goud op de 1000 meter bij de WK afstanden.