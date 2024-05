Jutta Leerdam krijgt advies voor solo-carrière: 'Mannelijke subtoppers die het heel leuk vinden'

"Je hoort altijd dat schaatsers in een ploeg moeten rijden", zegt Erben Wennemars. Maar de oud-schaatser én analist wijst twee succesvolle zelfstandige schaatsers aan. Daarmee geeft hij hoop aan Jutta Leerdam, die heeft besloten zonder ploeg naar de Olympische Spelen van 2026 toe te werken.

Alle ogen zullen in het voorseizoen op Leerdam gericht blijven. Hoe bereidt zij zich in haar eentje voor op het nieuwe seizoen, nadat zij bekend maakte zelfstandig te gaan rijden? Wennemars sprak over het onderwerp bij Nieuws en Co op Radio 1. "Het is wel onzeker, je moet véél zelf regelen."

Jutta Leerdam hakt knoop door en gaat tóch weer alleen verder: 'Als ik het doe, doe ik het goed' Jutta Leerdam gaat niet naar Team IKO. Dat maakte de schaatsster donderdagmiddag zelf bekend via Instagram. Ze kiest voor een individuele route naar de Olympische Spelen van Milaan en sluit dus niet aan bij een team.

Nils van der Poel en Jordan Stolz

Maar de oud-wereldkampioen kwam direct met twee namen die ook succesvol waren en zijn, zónder ploeg. Zo noemt hij Nils van der Poel, 'onze Zweedse schaatser'. "Die heeft het altijd alleen gedaan en werd ook olympisch kampioen." Van der Poel hield er bizarre trainingsmethoden op na, zo is te zien op zijn eigen site.

Daarnaast traint ook Jordan Stolz - volgens Wennemars 'verreweg de snelste mannelijke schaatser op dit moment' - heel vaak alleen. "Hij heeft zich niet aangesloten bij de Amerikaanse ploeg en hij heeft ervoor gekozen om thuis te blijven wonen, bij zijn ouders. Hij traint dus helemaal alleen." Stolz heeft officieel een contract bij AH-Zaanlander, de ploeg van trainer Jillert Anema. Maar daar profiteert de Amerikaan vooral van tijdens wedstrijden. Trainingen doet hij veelal alleen in zijn thuisland.

Schaatsfenomeen Jordan Stolz slaat wanhoopsaanval Patrick Roest af en wint WK allround met overmacht Jordan Stolz heeft opnieuw de schaatswereld verbaasd met zijn winst op de WK allround. Vooraf was de verwachting dat hij samen met Patrick Roest moest gaan vechten om de titel, maar na drie afstanden ging hij dik aan de leiding. De Nederlander probeerde het op de afsluitende 10000 meter nog wel, maar reed zichzelf kapot en moest het goud aan Stolz laten. De 19-jarige Amerikaan pakte daarmee zijn eerste wereldtitel allround.

Ideeën om optimaal 'zelfstandig' te trainen

"Dus het kan wél", spreekt hij Leerdam indirect bemoedigende woorden toe. Daarnaast heeft hij ook nog een paar ideeën over hij zou haar trainingen kan optimaliseren. Zo vindt Wennemars dat de 25-jarige Leerdam wel mensen om haar heen moet verzamelen die verstand hebben van de sport en de techniek. Daarnaast kijkt hij naar ideale trainingspartners: "Mannelijke neo-profs of subtoppers, die het heel leuk vinden om te schaatsen. Daar kan ze dan achteraan rijden."

Erben Wennemars doet voor de vierde keer mee aan de Olympische Spelen: 'Nu met een grote lach op mijn gezicht' "Ik heb net een startbewijs kunnen bemachtigen voor de olympische marathon", zegt Erben Wennemars midden in een telefoontje met Sportnieuws.nl. "Ik ben helemaal blij. Ik ga gewoon meedoen aan mijn vierde Olympische Spelen."

Trainen met Jake Paul in de Verenigde Staten

Ten slotte ziet Wennemars ook een groot voordeel voor Leerdam. "Ze heeft nu ook de vrijheid om naar Amerika te gaan", waar haar vriend Jake Paul vandaan komt. Hij is bokser - Paul vecht in juli tegen de legendarische Mike Tyson - en traint dus ook dagelijks. "Ik zou er niet raar van staan te kijken als ze nog een paar keer naar Amerika gaat deze zomer, om daar lekker te trainen. Dat kan niet als je in een ploeg zit."