Voor 3x3-basketballer Dimeo van der Horst veranderde zijn leven in een half jaar tijd volledig. Vlak na het behalen van de gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs, stapte hij in het huwelijksbootje met Litouwse profbasketbalster Kamilė Nacickaitė, met wie hij begin dit jaar zoontje Dimi verwelkomde. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt de Olympisch kampioen openhartig zijn relatie en nieuwe rol als vader.

De basketballer, die onlangs te zien was in het populaire tv-programma De Verraders (RTL 4) keerde onlangs terug van zijn eerste vakantie met zijn gezin. "Dat was heerlijk", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl. "Ik heb even vier dagen mijn hoofd leeg kunnen maken."

Gouden olympisch atleet lacht om grap over looks: ‘Dan zou mijn vrouw ze aanpakken’ Olympisch 3x3-basketballer Dimeo van der Horst greep nét naast het zilver in het populaire RTL 4-programma De Verraders. De goudenmedaillewinnaar werd vlak voor de finale weggestemd en moest de strijd om de zilverstaven voortijdig verlaten. In een interview met Sportnieuws.nl blikt hij terug op zijn deelname.

'We werken goed samen'

Op 28 februari dit jaar verwelkomde het stel zoontje Dimi. Enkele maanden later gaven de twee elkaar het jawoord, vlak na het behalen van Olympisch goud door de Nederlander. "Dat heeft mijn leven flink veranderd", blikt hij terug op deze gebeurtenissen. "We hebben alles heel snel gepland. Dat was bewust, omdat het zo uitkwam."

"Een kind verandert sowieso meteen je hele leven", vervolgt hij. "Leuk, zwaar, allemaal tegelijkertijd. Maar we werken goed samen en de relatie staat sterk, dus het gaat ons nu nog hartstikke goed af."

'De helft van zijn leven...'

Toch brengt het vaderschap extra uitdagingen met zich mee voor het topsportkoppel. Beiden leiden een druk en internationaal bestaan. “Ik heb nu de helft van zijn leven meegemaakt”, vertelt Van der Horst. “De andere helft heb ik hem niet gezien, omdat zij (Nacickaitė, red.) ook moest basketballen."

"Volgende maand vertrekt ze weer naar Litouwen voor haar nieuwe seizoen", gaat hij verder. "Dan zie ik hem nog maar één weekend per maand. Dat is lastig, maar dit is de relatie die we vanaf het begin hebben. Zolang we basketballen, verandert dat niet. We hebben voor elkaar gekozen, dus het is zoals het is, en daar moeten we het beste van maken.”

Fanatiek

Toch zou Van der Horst het gezinsleven nooit willen inruilen voor zijn basketbalcarrière, dat blijkt wel wanneer hem wordt gevraagd wat hij zou kiezen: nooit meer op vakantie met zijn gezin, of nooit meer basketballen. “Dan toch nooit meer basketballen”, zegt hij na een lichte aarzeling. Zowel hij als zijn vrouw houden van winnen, maar thuis is het volgens hem duidelijk wie de fanatiekste is. “Ik kan niet tegen mijn verlies op het veld, maar zij kan niet tegen verliezen op én buiten het veld”, lacht hij.