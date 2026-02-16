De Olympische Winterspelen zijn nog in volle gang, maar in Nederland leeft ook een ander evenement: carnaval. En daar blijken Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul onwijs populair. Een carnavalsduo ging zelfs viraal door het wereldberoemde koppel op hilarische wijze na te spelen.

Leerdam kende zelf een uitstekend toernooi in Milaan. Op de 500 meter veroverde ze knap zilver achter de dominante Femke Kok, waarmee ze opnieuw bewees tot de absolute wereldtop te behoren. Enkele dagen eerder sloeg ze op de 1000 meter genadeloos toe: met een olympisch record pakte ze het goud, waarna alle ogen haar gericht waren, maar ook op haar verloofde Jake Paul op de tribune.

Jutta Leerdam en Jake Paul populair tijdens carnaval

Dat Leerdam en Paul momenteel razend populair zijn, bleek dit weekend ook tijdens carnaval. In een volle feesttent ging een duo viraal door het koppel op komische wijze na te spelen. In de TikTok-video is te zien hoe de 'Jake' zijn 'Jutta' optilt, terwijl zij in een neppe gouden medaille bijt en hem vervolgens kust.

De scène is een duidelijke knipoog naar het moment met Paul na Leerdams gouden race op de 1000 meter in Milaan. Na haar olympische titel zocht hij zijn verloofde op en volgde een liefdevolle hereniging, waarbij hij haar optilde en ze elkaar zoende.

Opvolger van Jutta Leerdam lookalike

Het is overigens niet de eerste keer dat Leerdam tijdens carnaval viraal gaat. Twee jaar geleden was een lookalike een enorme hit in de feesttent. De toen 23-jarige Nanouk van Brenk uit Giesbeek ging verkleed als Leerdam en scoorde daarmee miljoenen views op TikTok. De video werd bijna 1,5 miljoen keer bekeken, onder meer door de olympisch kampioene zelf.

Leerdam reageerde destijds gevat op de beelden. "Kan ik je inhuren als stand-in?", grapte ze onder de video. Van Brenk vertelde later dat haar kostuum een doorslaand succes was en dat ze in de feesttent voortdurend op de foto moest.

Jutta Leerdam doorbreekt magische grens

Dat Leerdam momenteel ongekend populair is, blijkt niet alleen uit de taferelen tijdens carnaval. Ook op sociale media ontploft haar bereik na haar succes op de Winterspelen. Sinds de openingsceremonie kreeg ze er meer dan 1,2 miljoen volgers bij op Instagram en passeerde ze de magische grens van zes miljoen. Daarmee laat ze vrijwel alle andere wintersporters ver achter zich.

Ook op TikTok groeit haar account razendsnel. De gouden medaille op de 1000 meter, het zilver op de 500 meter en de enorme media-aandacht zorgden voor een ware explosie. Zelfs gevestigde namen als Lindsey Vonn op de Winterspelen komen niet in de buurt van haar cijfers en maakt haar tot één van de grootste blikvangers van deze Spelen.