Femke Kok pakte zondag op de 500 meter het goud door de rest van het veld volledig te declasseren. De Nederlandse verpulverde het olympische record en was liefst 0,66 seconden sneller dan Jutta Leerdam. Schaatslegende Anni Friesinger was dan ook vol lof voor Kok na haar sensationele race.

“Ongelooflijk, die estheet Femke Kok!", reageert de Duitse bij Eurosport enthousiast over de kersverse olympisch kampioene. "Ze verdient deze medaille. Ze is het hele jaar op deze afstand ongeslagen. De start was fenomenaal."

Kok was al 23 wedstrijden op rij ongeslagen en begon dus als favoriet aan de olympische 500 meter. Ze ging geweldig van start in haar rit tegen regerend kampioene Erin Jackson en noteerde zelfs haar snelste opening ooit.

Kok wist het hoofd koel te houden in de ronde en haalde vernietigend uit met een tijd van 36,49. Ze werd daarmee de eerste Nederlandse olympisch kampioene ooit op de 500 meter bij de vrouwen.

Kok en Leerdam helpen elkaar

Achter Kok eindigde landgenote Jutta Leerdam als tweede en daarmee waren de rollen precies omgedraaid ten opzichte van de 1000 meter. Volgens Friesinger hebben de twee elkaar naar een hoger niveau gestuwd tijdens de Spelen in Milaan: "Ik ben ook ontzettend blij dat Jutta Leerdam hier heeft geleverd en zilver heeft gewonnen. De vrouwen hebben respect voor elkaar en pushen elkaar naar persoonlijke records.”

Kok heeft later deze Spelen de kans om in de voetsporen van Friesinger te treden, want de Duitse won haar enige individuele gouden medaille in 2002 op de 1500 meter. De Nederlandse rijdt vrijdag die afstand in Milaan en dat wordt pas de eerste keer dat ze een interationale wedstrijd daarop gaat rijden.

Schaatsicoon Friesinger

Friesinger pakte in haar loopbaan overigens drie keer goud. Ze won op de twee Winterspelen na haar gouden 1500 meter ook nog een olympische titel, maar deed dat beide keren op de ploegenachtervolging met het Duitse team. Friesinger heeft ook nog twee bronzen medailles in de kast liggen. De voormalig topschaatsster pakte daarnaast twaalf keer goud op de WK afstanden en werd driemaal wereldkampioene allround.